韓国の13人組グループ・SEVENTEENが、12枚目のミニアルバム『SPILL THE FEELS』(韓国は14日、日本は15日発売)のタイトル曲「LOVE, MONEY, FAME(feat. DJ Khaled)」のティザー映像を10日、公開した。映像は、テレビの中の「I HONESTLY DON’T KNOW WHAT LOVE IS(本当に私は愛が何なのかわからない)」という字幕を照らしながらスタート。テレビの前に座って夜を明かすようなJEONGHANの姿が登場し、さびしい雰囲気をかもし出す。

「He can’t see. He can’t write. He can’t hear. Because he doesn’t know what love is(彼は見られない。彼は書けない。彼は聞くことができない。彼は愛が何なのかわからないからだ)」というナレーションは、愛に対するJEONGHANの悩みを推察させる。最後の場面には、考えにふけっている様子のメンバーが登場。それぞれどんな事情を持ってひとつの空間に集まったのか、考察する声も寄せられている。同楽曲は、ヒップホップ、R&B特有のグルービーなメロディーで愛に対する確固たる決心を表現している。“あなた”に向けた愛をストレートに表わした歌詞は「率直な感情を共有しよう」という新譜のメッセージを表現すると同時に、CARAT(ファンネーム)に向けたメンバーの変わらない心を重ねている。