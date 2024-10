注目の新店を一挙ご紹介！ 9月の「New Open News」ランキング

「New Open News」における人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、9月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2024年9月1日〜9月30日

【10位】恵比寿 鮨 はつめ(東京・恵比寿)

第10位は、2024年4月、恵比寿にオープンした「鮨 はつめ」です。グルメ激戦区の恵比寿で高級寿司を高コスパで楽しめると早くも予約が殺到しています。

恵比寿 鮨 はつめ 写真:お店から

【9位】のんてぃ(神奈川・日本大通り)

<店舗情報>◆恵比寿 鮨 はつめ住所 : 東京都渋谷区恵比寿1-25-11 1FTEL : 050-5593-4188

第9位は、2024年4月、日本大通り駅から徒歩8分ほどの場所に移転オープンした「のんてぃ」。愛知県みよし市で多くのかき氷ファンを魅了していたかき氷専門店です。

のんてぃ 出典:dijurさん

【8位】LA BRETXA(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆のんてぃ住所 : 神奈川県横浜市中区山下町74-6 ロクマルビル 1FTEL : 045-900-0566

第8位は、2024年7月に恵比寿駅から徒歩8分ほどの場所にオープンした「LA BRETXA(ラブレチャ)」。バスク地方にある美食の街・サンセバスチャンをコンセプトにしたスペイン食堂です。

LA BRETXA 出典:おさけとぐるめさん

【7位】鮨 鈴木(東京・銀座)

<店舗情報>◆LA BRETXA住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-10-8 エビスビル 1FTEL : 03-5422-7406

第7位は、2024年8月にリニューアルオープンした銀座「鮨 鈴木」。同店は「食べログ 寿司 TOKYO 百名店」選出、「The Tabelog Award 2024」Bronzeを受賞した、銀座の高級寿司店を代表する一軒です。

鮨 鈴木 出典:Rororokuさん

【6位】SWAN&LION Cafe&Dining Bar(東京・中目黒)

<店舗情報>◆鮨 鈴木住所 : 東京都中央区銀座6-5-6 銀座美術館ビル 5FTEL : 03-5537-6868

第6位は、2024年8月にオープンした「SWAN&LION Cafe&Dining Bar(スワン&ライオン カフェ&ダイニングバー」です。「スワン&ライオン」は、市ヶ谷にあるミートパイが人気のブリティッシュデリとベーカリーのテイクアウト専門店でしたが、市ヶ谷の店舗を閉め、新しい業態で中目黒でのスタートです。

スワン&ライオン カフェ&ダイニングバー 写真:お店から

【5位】ka ha na -菓葉絆-(東京・三鷹)

<店舗情報>◆スワン&ライオン カフェ&ダイニングバー住所 : 東京都目黒区上目黒2-16-14 B1FTEL : 03-6884-3448

第5位は、2024年8月、JR三鷹駅南口から徒歩10分ほどのところにオープンした、テイクアウト専門の洋菓子店「ka ha na -菓葉絆-」です。

ka ha na 写真:お店から

【4位】浅草おにぎり はるちゃん(東京・浅草)

<店舗情報>◆ka ha na住所 : 東京都三鷹市下連雀4-15-26TEL : 不明の為情報お待ちしております

第4位は、2024年4月、浅草にオープンした「浅草おにぎり はるちゃん」です。具材たっぷりのふんわりおにぎりが話題となり、すでにテレビなどのメディアでも取り上げられるなど注目を集めています。

浅草おにぎり はるちゃん 写真:お店から

【3位】のだ麺 〜縁〜(大阪・野田)

<店舗情報>◆浅草おにぎり はるちゃん住所 : 東京都台東区浅草2-13-4TEL : 050-5593-4912

第3位は、2024年7月、阪神電車・野田駅から徒歩約3分のところに移転オープンした、ラーメン店「のだ麺 〜縁〜」です。

のだ麺 〜縁〜 出典:dai3dai3さん

【2位】dacō? 駒沢(東京・駒沢)

<店舗情報>◆のだ麺 〜縁〜住所 : 大阪府大阪市福島区吉野1-19-10TEL : 不明の為情報お待ちしております

第2位は、2024年9月、駒沢にオープンした「dacō?(ダコー?)」です。福岡発の大人気ベーカリー「AMAM DACOTAN(アマムダコタン)」のアナザーブランド「dacō」と、行列が絶えない人気生ドーナツ専門店「I’m donut?」の2つを融合させた新ブランドの誕生です。

dacō? 駒沢 出典:akiraokawaさん

【1位】無冠 阿佐ヶ谷(東京・阿佐ヶ谷)

むかん横浜(神奈川・日ノ出町)

無冠 阿佐ヶ谷 出典:みゆき店長さん

<店舗情報>◆dacō? 駒沢住所 : 東京都世田谷区駒沢5-17-13TEL : 不明の為情報お待ちしております

第1位に輝いたのは、2024年7月にオープンしたラーメン店「無冠 阿佐ヶ谷」と「むかん横浜」です。店主の小松崎敏氏は「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」にも選出され「Soupmen」(※ときわ台から焼津に移転)、中野坂上にある「むかん」(※休業中)の創始者です。

むかん横浜 出典:carrera937さん

<店舗情報>◆無冠阿佐ヶ谷住所 : 東京都杉並区阿佐谷北2-13-2 パサージュ阿佐ヶ谷 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております<店舗情報>◆むかん横浜住所 : 神奈川県横浜市中区日ノ出町1-103-1 Kitchen GATE横浜日ノ出町TEL : 080-7394-7789

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね!

文:食べログマガジン編集部

The post 注目の新店を一挙ご紹介! 9月の「New Open News」ランキング first appeared on 食べログマガジン.