ベルメゾンより、「スヌーピー」デザインのファブリックボックス2個セットが登場!

口に針金入りで形をきれいにキープしやすく、内側はラミネートコーティング仕様で汚れを拭き取りやすいボックスです☆

ベルメゾン「スヌーピー」ファブリックボックス2個セット

価格:各3,290円(税込)

カラー:2色(ブルーセット・ベージュセット)

サイズ:幅約23×奥行約18×高さ約14cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンより、「スヌーピー」デザインのファブリックボックス2個セットが登場!

日用品の収納に大活躍する2個セットです。

味わいのある麻混素材が使われています。

上品な色調でお部屋に馴染みやすいデザインです。

内側は、汚れを拭き取りやすいラミネートコーティング仕様。

口には、形をきれいにキープしやすい針金入りで、持ち運びに便利な持ち手付きです。

ブルーセット

濃いブルーと、明るい水色のボックスのセット。

「スヌーピー」がこちらを覗いているようなデザインです。

ぴょんと跳ねている耳もポイント。

「スヌーピー」の小屋や、「ウッドストック」もデザインされています。

ベージュセット

明るいベージュと暗いベージュのセット。

「スヌーピー」が、にっこりと笑ってちょこんと座るっている様子や、寝そべっている様子が描かれています。

寝そべっている「スヌーピー」の鼻の上には「ウッドストック」の姿も。

かわいいギンガムチェックもポイントです。

「スヌーピー」や「ウッドストック」がデザインされたボックスの2個セット。

ブルーセット、ベージュセットそれぞれで異なるデザインが展開されています。

ベルメゾンの「スヌーピー」ファブリックボックス2個セットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ブルーとベージュの2色展開!ベルメゾン「スヌーピー」ファブリックボックス2個セット appeared first on Dtimes.