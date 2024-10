ベルメゾンより、「ムーミン」デザインの鯖江製クリアグラスとリーディンググラスが登場!

型押しがあしらわれた、栃木レザー製のメガネケース付きです☆

ベルメゾン「ムーミン」鯖江製クリアグラス・リーディンググラス&栃木レザー製メガネケース

価格:各15,900円(税込)

度数:度なし・+1.00・+1.50・+2.00・+2.50

レンズの可視光線透過率:90%

レンズの紫外線透過率:1.0%以下

UVカット率:約99%以上

サイズ:約13.7×4.8cm、つるの長さ約14cm

レンズカラー:クリア(コート付き)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

鯖江グラスは、世界有数のメガネ産地である福井県鯖江市で作られているメガネ。

熟練の職人によって一つ一つ作られているメガネフレームは、、日本人の顔に沿うフィット感に定評があります。

今回販売されている「ムーミン」デザインのメガネは、日本人の顔型に合うボストンタイプのべっ甲調フレームが使われています。

つるの先端外側には、「ムーミン」の全身シルエットをデザイン。

つるの外側は、ボタニカル柄です。

上質な栃木レザーにキャラクターの型押しを施したメガネケース付き。

表には「リトルミイ」や本、ペンなどがデザインされています。

裏面には、手紙を読む「ムーミン」を型押し。

吊り下げにも便利なDカン付きなのも嬉しいポイントです。

大人かわいいデザインに仕上げられた、「ムーミン」のクリアグラスとリーディンググラス。

ベルメゾンの「ムーミン」鯖江製クリアグラス・リーディンググラス&栃木レザー製メガネケースは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

