【MODEROID ナイキック】
【MODEROID オーガスII オルソン・スペシャル】
予約開始：10月11日12時
発売日・価格：未定

　グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ナイキック」と「MODEROID オーガスII オルソン・スペシャル」を10月11日12時より予約を開始する。発売日と価格は共に未定。

　今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始情報を公開。

　また本製品は10月12日より開催されるイベント「全日本模型ホビーショー」にて、最新彩色モデルを展示する予定である。

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