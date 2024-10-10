「超時空世紀オーガス」よりプラモ「MODEROID ナイキック / オーガスII オルソン・スペシャル」が10月11日予約開始！
【MODEROID ナイキック】
【MODEROID オーガスII オルソン・スペシャル】
予約開始：10月11日12時
発売日・価格：未定
【MODEROID オーガスII オルソン・スペシャル】
予約開始：10月11日12時
発売日・価格：未定
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ナイキック」と「MODEROID オーガスII オルソン・スペシャル」を10月11日12時より予約を開始する。発売日と価格は共に未定。
今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始情報を公開。
また本製品は10月12日より開催されるイベント「全日本模型ホビーショー」にて、最新彩色モデルを展示する予定である。
✨#メカスマ さきどり情報✨- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) October 10, 2024
『#超時空世紀オーガス』より#MODEROID
「ナイキック」
「オーガスII オルソン・スペシャル」
10/11 昼12時より 同時予約開始！
また、10/12より開催の#全日本模型ホビーショー にて
本商品の最新彩色モデルを展示予定！
ご来場の際は是非お立ち寄りください。 pic.twitter.com/0kcYcVF4zg
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