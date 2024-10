BLACKPINK ジェニー、ニューシングル「Mantra」MV予告映像を公開…新たなコンセプトフォトも

BLACKPINKのジェニーが、カムバックを控えて型破りなランジェリールックを披露した。ジェニーは本日(10日)、公式アカウントを通じて、11日午前9時に公開されるニューシングル「Mantra」のミュージックビデオ予告映像を掲載した。また、ミュージックビデオのコンセプトフォトも追加で公開された。先立って公開されたコンセプトフォトとは対照的なムードで、ジェニーの魅惑的な眼差しと幻想的なビジュアルが人々を感嘆させる。

公開されたミュージックビデオ予告映像は、繰り返される強烈なサウンドと共に、スピード感のある編集で始まり、一気に注目を集める。ジェニーは様々なコンセプトを自由自在にこなす限界のないコンセプト表現で目を引いた。映像の後半には「This that pretty girl mantra / This that flaunt ya / Just touched down in La」という中毒性の強いメロディー、歌詞の一部と共に短い手振りのダンスが含まれており、フルバージョンへの好奇心を刺激した。15秒ほどの短い予告映像だけでも目の離せない強烈な印象を残し、明日に迫ったジェニーのソロカムバックに対する全世界のファンの期待感を高めている。ニューシングル「Mantra」は11日の午前9時、各音楽配信サイトを通じて全世界で同時に公開される。