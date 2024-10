ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、かわいらしいキャラクターグッズも扱う、通信販売の「ベルメゾン」

今回は、マイクロファイバーとボア素材を重ねた、「ムーミン」デザイン「マイクロファイバーの2枚合わせ毛布」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」マイクロファイバーの2枚合わせ毛布

価格:ハーフ 2,990円(税込)・シングル 4,990円(税込)

サイズ:ハーフ 約100×140cm・シングル 約140×200cm

販売店舗:ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

ベルメゾンより、「ムーミン」デザインの毛布が登場!

ベリーを食べる「ムーミン」や「リトルミイ」がデザインされています。

表の素材はなめらかなマイクロファイバー。

裏面にはふわふわのボア素材が使われています。

軽やかな掛け心地もポイントです。

ベリーを食べる「ムーミン」と「リトルミイ」がデザインされた毛布。

肌ざわりの良さや、軽い掛け心地が特徴です。

ベルメゾンの「ムーミン」マイクロファイバーの2枚合わせ毛布は、ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

