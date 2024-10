【PS Plus:2024年10月のゲームカタログ】10月10日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、10月の日本向けタイトルを公開した。

エクストラプランとプレミアムプランが対象となる「ゲームカタログ」には、アクションシューティング「ゴーストリコン ワイルドランズ(ユービーアイソフト)」のほか、「GRIS(Devolver Digital)」、「R-TYPE FINAL 3 EVOLVED(グランゼーラ)」などが登場。PS5/PS4用タイトル合わせて8本がラインナップされる。

さらにプレミアムプランが対象の「クラシックスカタログ」には、「ディノクライシス」や「SIREN」、「R-Type Dimensions EX」が登場。PSVR2ゲームとして「The Last Clockwinder」もラインナップされる。

【ゲームカタログ(エクストラ、プレミアムプランが対象)】

ゴーストリコン ワイルドランズ

GRIS

Firefighting Simulator - The Squad

R-TYPE FINAL 3 EVOLVED

【クラシックスカタログ(プレミアムプランが対象)】

ディノクライシス

SIREN

R-Type Dimensions EX

【PSVR2ゲーム(プレミアムプランが対象)】

The Last Clockwinder

