モスバーガーにて15時以降限定で提供されている「夜モス」メニューに「トリプルモスバーガー」「トリプルモスチーズバーガー」が期間限定で、「ダブル月見テリヤキバーガー」が数量限定で登場!

夜のお食事として満足できるボリューム満点のメニューが、秋の実りに感謝し名月を楽しむ「十三夜」の日に合わせて登場します☆

モスバーガー「夜モス」トリプルモスバーガー/トリプルモスチーズバーガー/ダブル月見テリヤキバーガー

販売期間:2024年10月15日(火)〜11月中旬

販売時間:15時〜閉店まで(24時間営業の店舗は翌5時まで)

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

モスバーガーから、15時以降限定の『夜モス』メニューとして「トリプルモスバーガー」「トリプルモスチーズバーガー」を期間限定で、「ダブル月見テリヤキバーガー」が数量限定で登場。

「トリプルモスバーガー」「トリプルモスチーズバーガー」は、特製ミートソースと輪切りのトマトがマッチした看板商品の「モスバーガー」で、初めてパティを3重にしたメニューです。

発売する2024年10月15日は、2024年の「十三夜」です。

新月から数えて13日目にあたる「十三夜」の月は「十五夜」の次に美しいとされ、稲作の収穫を終える地域も多い時期であることから、秋の実りに感謝しながら美しい月を楽しむという日本独自の風習として楽しまれてきました。

そんな「十三夜」に、パティが3枚重なったボリュームたっぷりの「トリプルモスバーガー」「トリプルモスチーズバーガー」を味わえます☆

また、「月見テリヤキバーガー」は、2022年のこの時期に初めて販売されたメニューです。

モスバーガーが元祖のテリヤキバーガーに、オリジナルの半熟風たまごをトッピング。

創業以降、醤油と味噌の甘い豊かな風味を感じられる、和風バーガーの代表格として好評なテリヤキバーガーと、お月見を連想させるとろとろの半熟風たまごが絡み合う、日本の秋を感じられるバーガーに仕上げられています。

今回は『夜モス』限定のボリューム感あるメニューとしてパティをダブルにした「ダブル月見テリヤキバーガー」が登場します。

トリプルモスバーガー

価格:760円(税込)

創業以来変わらず、パティ、みじん切りの玉ねぎ、ミートソース、輪切りのトマトを使用したモスの看板メニュー「モスバーガー」

ミートソースは、玉ねぎをじっくりソテーしてから、牛・豚の挽き肉、トマトペースト、鶏や豚などのがらスープと一緒に煮込み、旨みと酸味のバランスがとれたコクのある奥深い味わいが特長です。

また、隠し味として米こうじ調味料、煮詰めたお酢、にがりで深みやコクを加え、最後に独自にブレンドしたスパイスで味を整えています。

みずみずしいトマトとジューシーなパティ、熱々の特製ミートソースが絶妙なハーモニーを生み出す、モスでしか味わえない自信作です。

今回は、モスバーガー初の3枚重ねパティ「トリプルモスバーガー」が期間限定で登場します!

トリプルモスチーズバーガー

価格:800円(税込)

モスバーガーにチーズをプラスして、まろやかな味に仕上げられた「モスチーズバーガー」

パティや玉ねぎ、ミートソース、トマトとチーズの相性が抜群な人気メニューです。

「モスチーズバーガー」からも、パティを3枚重ねた「トリプルモスチーズバーガー」が登場します!

ダブル月見テリヤキバーガー

価格:660 円(税込)

オリジナルのテリヤキソースを絡めたジューシーなパティに、たっぷりのシャキシャキレタスと半熟風たまごを合わせた数量限定バーガー。

テリヤキソースは、1972年の創業時からの「日本人の味覚に合う、和風味のハンバーガーを作りたい」という思いから開発されたもので、日本古来の食材である醤油と味噌(赤味噌、白味噌)が使用されています。

ソースが絡んで醤油と味噌でしっかり味付けされたパティと、半熟風たまごから溢れるまろやかな黄身の相性は抜群です。

十三夜に月を眺めながら食べたくなる、モスバーガーの限定ハンバーガー。

「トリプルモスバーガー」と「トリプルモスチーズバーガー」は期間限定、「ダブル月見テリヤキバーガー」は数量限定で、2024年10月15日(火)から11月中旬まで、全国の「モスバーガー」店舗にて「夜モス」メニューとして登場です。

