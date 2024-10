ファミリーレストラン「ココス」にて、期間限定の「マロンフェア」を開催!

イタリア栗を使ったしぼりたてのモンブランなど、栗のこっくりとした甘さが楽しめる全4品が登場します☆

ココス「マロンフェア」

開催期間:2024年10月17日(木)〜12月下旬販売終了予定

取扱店舗:ココス店舗

※ 506店舗で販売予定(10月10日時点)

※ 空港店舗では実施されません

全国のファミリーレストラン「ココス」で、「マロンフェア」が開催!

今回の「マロンフェア」では、栗のこっくりとした甘さを存分に堪能できる、4品が登場します。

栗の甘さと香りを引き出すためにイタリア栗と砂糖だけを使用したマロンペーストが、ビッグパフェをはじめ、クレープやモンブランにたっぷりとしぼってあります。

上品な甘さの渋皮栗アイスやバニラアイスと濃厚なマロンペーストのハーモニーが楽しめるメニューです。

さらにビッグパフェとミニパフェには、カフェオレプリンやコーヒーゼリーをあわせることで、ほろ苦さが栗の甘みを引き立てる、ほっこりするような味わいに仕上げているのもポイント。

また、ココス自慢のドリンクバーには季節限定の紅茶として「ラム香るキャラメルティー」が登場します。

ネパール産のフェアトレード茶葉を使用した、ラムの豊かな香りとキャラメルのコクのある風味を楽しめます。

デザートやお食事と一緒に楽しむのにぴったりの紅茶です☆

※ 「ラム香るキャラメルティー」にアルコールは使用していません

※ 各メニュー、テイクアウトはできません

イタリア栗のモンブランパフェ〜ティラミス風〜

価格:1,199円(税込)

栗の甘さと香りを引き出すためにイタリア栗と砂糖だけを使用したマロンペーストを、たっぷりとしぼったビッグパフェ。

濃厚なペーストや渋皮栗アイス、栗の渋皮煮で、栗の上品な甘さを存分に楽しめます。

パフェの中層では、クリーミーなマスカルポーネムースと、コーヒーシロップがじゅわっと染みたチョコスポンジが合わさり、ティラミスのような味わいです。

ザクザクとしたココアビスケットとキャンディングアーモンドが食感にアクセントを加えます☆

コーヒーシロップとほんのり甘いカフェオレプリン、すっきりとした後味のコーヒーゼリーには、ペルー産のフェアトレードコーヒーを使用。

栗の甘さとコーヒーのほろ苦さが織りなす、秋にぴったりなほっこりする味わいが楽しめるグラスデザートです。

イタリア栗のモンブラン&マスカルポーネクレープ

価格:649円(税込)

クリーミーな味わいのマスカルポーネムースを包んだもちもちのクレープに、小さなモンブランをのせた欲張りなプレート。

こっくりとした栗の甘さが堪らないマロンペーストは、優しい甘さのバニラアイスやホイップと相性抜群です。

ほろ苦いコーヒーシロップが栗の甘さを際立たせます。

カリッとしたキャンディングアーモンドやココアパウダーをあわせることで、味や食感の変化を堪能できるデザートです。

イタリア栗のしぼりたてモンブラン

価格:649円(税込)

栗の甘さと香りを存分に味わえるマロンペーストをたっぷりとしぼったモンブラン。

中に入ったバニラアイスやホイップ、さくさくパイをたっぷりのマロンペーストがアクセントになっています。

トップに飾った栗の渋皮煮の上品な甘さもポイントです。

大人のミニマロンパフェ

価格:539円(税込)

渋皮栗アイスと栗の渋皮煮の上品な甘さが楽しめる、食後にぴったりなサイズのミニパフェ。

マスカルポーネムースのまろやかさと、カフェオレプリンとコーヒーゼリーのほろ苦さがマッチした、大人な味わいを楽しめる一品です。

栗のこっくりとした甘さが秋にぴったりのマロンスイーツが続々!

ココスの「マロンフェア」は、2024年10月17日(木)より開催です。

