¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¡½éÂÐÌÌ¤Î·Ý¿Í¡¦¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤ËÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¡Ö£³£·ºÐ¤Þ¤Ç²¿¤·¤Æ¤é¤·¤¿¤Î¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡Ê£¸£´¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥«¥·¥ª·×»»µ¡¡¡£Á£É¥Ú¥Ã¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ø£Í£ï£æ£ì£é£î¡Ù¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥·¥ª·×»»µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢£·Æü¤è¤ê£Á£É¥Ú¥Ã¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö£Í£ï£æ£ì£é£î¡Ê¥â¥Õ¥ê¥ó¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½é¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼ª¤È¤·¤Ã¤Ý¤òÉÕ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤È¿½¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢£³£·ºÐ¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö£³£·ºÐ¤Þ¤Ç²¿¤·¤Æ¤é¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤È½éÂÐÌÌ¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ï¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÊý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ïà¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÌþ¤ä¤··Ïá¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤ËÂÐ¤·¡ÖÌþ¤ä¤··Ï¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¡¢¥Ï¥²¤Ë¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¡Ê¼ª¡ËÉÕ¤±¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ë¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤«¤é¡Ö·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¥³¥Ä¡×¤¬ÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤¬¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¦µæ¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÊÈÖÁÈ¤ò¡Ë¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ä¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ï¾®À¼¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Çº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÌîÀ¸¤Î¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤è¤ê¤ÏÂ¿Ê¬¡¢ÂÁá¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£