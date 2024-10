QWER、デビュー後初！1周年を前に「SHOW CHAMPION」で1位を獲得

10月18日にデビュー1周年を控えるQWERが、音楽番組で初めて1位を獲得した。昨日(9日)、「ハングルの温度」というテーマで韓国で同時生放送されたMBC M、MBC every1「SHOW CHAMPION」で、QWERはVANNER、NCT WISH、IZ*ONE出身のチェ・イェナ、FIFTY FIFTYをおさえて、1位のトロフィーを獲得した。彼女たちにとって音楽番組での1位はデビュー後初だ。

音源で圧倒的な1位(3,500点)を記録したQWERは、グローバルファンの投票でも786点を獲得し、総点5,156点でトロフィーを獲得した。2位はVANNERで、総点5,021点を獲得した。3位はNCT WISHで、総点3,405点を記録した。この日、QWERの番組出演は無く、番組での挨拶の代わりにグループチャットを通じてファンへ感謝を述べた。チョダンは「1位だなんて。本当にありがとうございます」とし、マゼンタは「1位、本当に感謝しています。本当に」、ヒナは「私たちが音楽番組1位だなんて」と喜んだ。シヨンも「『SHOW CHAMPION』1位」と喜びを露わにした。QWERは、チャンネル登録者数300万人を超える韓国の人気YouTuberのキム・ゲランが企画したグローバルガールズバンドプロジェクト「最愛の子たち」を通じて結成されたガールズバンドで、昨年10月18日にデビューした。先月23日に発売した2ndミニアルバム「Algorithm's Blossom」のタイトル曲「My Name is Malguem」は、7日基準で韓国の主要音楽配信サイトのMelOn「TOP100」チャートで2位にランクインし、多くの人々から愛されている。これは、彼女たちが同チャートで収めた最高の順位だ。YouTubeミュージックチャートでもトップを獲得。「My Name is Malguem」がYouTubeミュージック週間チャートで2週連続で1位を記録したのと同時に、「韓国人気曲 TOP100」で1位、人気急上昇ミュージックビデオでも1位を記録した。