清竜人25『THE FIRST TAKE』で披露した「Will you marry me ?」のパフォーマンスに大反響

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■清竜人25、ニューEP『BOYFRIEND EP』ティザー映像公開

清 竜人25が、10月9日、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の第481回に登場。代表曲「Will you marry me ?」をパフォーマンスした。

配信後SNSには、

「楽しそうに歌っている5人が尊くてちょっと涙がでました。幸福泣き」

「清 竜人25を『THE FIRST TAKE』で観られる日が来るとは最高すぎ」

「竜人くんがかっこよくて嫁がみんなかわいくて、多幸感」

などのファンの書き込みが続々。大きな盛り上がりを見せた。

今回初披露された「Will you marry me ?」は、2014年リリースの清 竜人25のデビュー曲を、新体制用にリアレンジしたもの。『THE FIRST TAKE』のためのオリジナルアレンジに乗せて、メンバーが多幸感溢れるパフォーマンスを披露し、前述のような大反響となった。

なお「Will you marry me ?」のMVは、すでに100万回再生を突破。TikTokでもポップなダンスが支持を集めている。

そんな清 竜人25は、再結成後初となるEP『BOYFRIEND EP』を11月6日にリリース。このたび、同作のティザー映像がYouTube上で公開となった。

『BOYFRIEND EP』には、すでに配信リリースされている「KARESHIいるんだって」に加えて「アバンチュールしようよ」「LOVE&WIFE&PEACE」の他、リミックス2曲を収録。ファンは要チェックだ。

リリース情報

2024.11.06 ON SALE

清 竜人25

EP『BOYFRIEND EP』

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

清 竜人25 OFFICIAL SITE

http://www.kiyoshiryujin.com/kr25_2024/