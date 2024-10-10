¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×É÷¸«ÀèÇÚ¤Î¥¥ã¥éÊÑ¤Ë¡Ö²òÀâÉÕ¤¤Ç»î¹ç¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÌîµå¥ª¥¿¥¯¤¹¤®¤Æ¹¥´¶ÅÙ¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡ËÂè9²ó¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬Æ´¤ì¤ë½ñÆ»Éô¤ÎÀèÇÚ¡¦É÷¸«¡Ê¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ë¤Î¥¥ã¥éÊÑ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤ÏÉ÷¸«¤é½ñÆ»Éô¤È»åÅçÅì¹â¹»ÌîµåÉô¤Î»î¹ç¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤ò¸«¼é¤ëÃæ¡¢·ë¤¬¡ÖÉ÷¸«ÀèÇÚ¡¢º£¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢É÷¸«¤Ï¡Ö9²óÎ¢¡¢3ÂÐ3¤ÎÆ±ÅÀ¡¢¤·¤«¤â¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¡ª¡¡°ìÂÇ½Ð¤ì¤Ð¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ª¡¡°ìÃ×ÃÄ·ë¤Ç´èÄ¥¤ì¡ª¡¡»åÅçÅì¥Õ¥¡¥¤¥È¡¼¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¥¶¤Ê¤»¤ê¤Õ¤âÈô¤Ó½Ð¤¹É÷´ÖÀèÇÚ¤Î¥¥ã¥éÊÑ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÌîµå¥ª¥¿¥¯¤¹¤®¤Æ¹¥´¶ÅÙ¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ÍÊÁ¤¬¤è¤¹¤®¤Æ¡¢¸å¤ÇÎ¢¤Î´é¤¬¡Ä¡©¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢²¿¤À¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ê°ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö»×¤ï¤º¶½Ê³¤¹¤ëÉ÷¸«ÀèÇÚÎÉ¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥éÊø²õ¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤â½ñÆ»ÉôÆþ¤Ã¤ÆÉ÷¸«ÀèÇÚ¤Î²òÀâÉÕ¤¤Ç»î¹ç¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Âè9²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸»åÅçÅì¹â¹»¤ÇÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¸Å²ìÍÛÂÀ¡Ê¿ûÀ¸¿·¼ù¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÌîµå¤Î»î¹ç¤Ç¡¢½ñÆ»Éô¤ÎÀèÇÚ¡¦É÷¸«¡Ê¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ë¤ä·ÃÈþ¡ÊÃæÂ¼¼éÎ¤¡Ë¤¿¤Á¤È±þ±ç¤¹¤ë¡£9²óÎ¢¡¢3ÂÐ3¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç»åÅçÅì¹â¹»¤Î¹¶·â¡£¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç°ìÂÇ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÊ¡²¬À¾¹â¹»¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¤¿·ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë´é¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£