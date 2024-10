Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザー(Sennheiser)ブランドのイヤフォン・ヘッドフォン・サウンドバー製品をセール価格で販売するプライスプロモーションを、10月20日23時59分までの期間限定で実施している。期間中、対象製品を最大50% OFFで販売する。

今年4月に発売したスポーツ向けの完全ワイヤレスイヤフォン「MOMENTUM Sport」は最大40% OFF、最大50時間のロングバッテリーで、ハイブリッドアダプティブノイズキャンセリングも利用できるワイヤレスヘッドフォン「ACCENTUM Plus Wireless」は最大35% OFFに。また、高音質で人気のサウンドバー「AMBEO サウンドバー ミニ」は24% OFF、「AMBEO サウンドバー プラス」も26% OFFとなる。

なお、割引率は各販売店によって異なるほか、セール中の商品が売り切れになる可能性もある。

対象製品とディスカウント率(予定)

・MOMENTUM Sport 40%

・ACCENTUM Plus Wireless 35%

・ACCENTUM Plus Wireless + BTD600 31%

・AMBEO サウンドバー ミニ 24%

・AMBEO サウンドバー プラス 26%

・AMBEO サブ 26%

・CX Plus True Wireless SE 46%

・HD 560S 30%

・HD 560S + マイク付きケーブルセット 40%

・HD 560S + 4.4mmバランスケーブルセット 50%

・HD 600 35%

・HD 600 + 4.4mmバランスケーブルセット 39%

・HD 650 23%

・HD 650 + 4.4mm バランスケーブルセット 29%

・IE 200 26%

・IE 300 28%

・IE 600 28%

・IE 900 26%