Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザー(Sennheiser)ブランドのイヤフォン・ヘッドフォン・サウンドバー製品をセール価格で販売するプライスプロモーションを、10月20日23時59分までの期間限定で実施している。期間中、対象製品を最大50％ OFFで販売する。

今年4月に発売したスポーツ向けの完全ワイヤレスイヤフォン「MOMENTUM Sport」は最大40% OFF、最大50時間のロングバッテリーで、ハイブリッドアダプティブノイズキャンセリングも利用できるワイヤレスヘッドフォン「ACCENTUM Plus Wireless」は最大35% OFFに。また、高音質で人気のサウンドバー「AMBEO サウンドバー ミニ」は24% OFF、「AMBEO サウンドバー プラス」も26% OFFとなる。

なお、割引率は各販売店によって異なるほか、セール中の商品が売り切れになる可能性もある。

対象製品とディスカウント率(予定)
・MOMENTUM Sport　40%
・ACCENTUM Plus Wireless　35%
・ACCENTUM Plus Wireless + BTD600　31%
・AMBEO サウンドバー ミニ　24%
・AMBEO サウンドバー プラス　26%
・AMBEO サブ　26%
・CX Plus True Wireless SE　46%
・HD 560S　30%
・HD 560S + マイク付きケーブルセット　40%
・HD 560S + 4.4mmバランスケーブルセット　50%
・HD 600　35%
・HD 600 + 4.4mmバランスケーブルセット　39%
・HD 650　23%
・HD 650 + 4.4mm バランスケーブルセット　29%
・IE 200　26%
・IE 300　28%
・IE 600　28%
・IE 900　26%