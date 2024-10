来年3月オープン「グラングリーン大阪」南館のテナント発表　CFCLが初の路面店を出店

三菱地所などが開発を推進する「グラングリーン大阪(GRAND GREEN OSAKA)」南館のグランドオープン日が、2025年3月21日に決定した。併せて、出店テナントが発表された。

グラングリーン大阪 南館の敷地面積は約2万5260平方メートルで、延床面積は約31万4250平方メートル。パークタワー、ゲートタワー、サウスタワーの3棟で構成され、55店舗からなる商業施設やホテル「ホテル阪急グランレスパイア大阪」、MICE施設「コングレスクエア グラングリーン大阪」、日本初上陸となるヒルトンの最上級ラグジュアリーブランド「ウォルドーフ・アストリア大阪」(2025年春開業予定)などが展開される。

商業施設の地下1階から地上3階までの「ショップ&レストラン」には55店舗が入居。食と文化を体験できる大規模フードマーケット「Time Out Market」がアジア初進出するほか、カフェを併設した「ロンハーマン(Ron Herman)」、大阪初出店となる「カフェ キツネ(Café Kitsuné)」、「アニエスベー(agnès b.)」、ジュエリーショップの「アベリ(AbHerï)」などが揃う。また、「シーエフシーエル(CFCL)」が初の路面店であり関⻄の旗艦店となる「CFCL OSAKA」をオープン。ウィメンズ、 メンズ、キッズコレクションの全ラインナップを用意するという。

飲食ゾーンには、日本料理店「野口」や「鮨 ひじり」などカウンター席がメインの隠れ家レストランを7店舗集結した「グランシェフズバレイ(GRAND CHEFS' VALLEY)」、西洋スタイルの高級ステーキ店「RUTH'S CHRIS STEAK HOUSE」やイタリア料理店「BRIANZA OSAKA」といった6店舗が集まった「ウメキタグランテーブルズ(UMEKITA GRAND TABLES)」などが揃う。

また、2027年春頃にはノースパークの一部にあたる「うめきた公園後行工区」がオープン。2027年度に全体まちびらきを予定している。

◾️グラングリーン大阪

オープン日:2025年3月21日(金)

所在地:大阪府大阪市北区大深町5-45

◾️テナント一覧

〈地下1階〉

寿司と天ぷら 鶴松 新 〜ARATA〜(梅田初)

お好み焼き 鉄板焼き 桃太郎

Magnet Cafe by HOTEL TAKEZONOASHIYA(大阪初)

炉端・焼鳥・海鮮 「七囲炉」

TOM CAT BAKERY(関西初)

ビオラル(カフェ併設は関西初)

Time Out Market OSAKA(アジア初)



〈1階〉

Paul Smith

Theory

MARGARET HOWELL SHOP & CAFE

LIVIANA CONTI(日本初)

CFCL

SLOWEAR VENEZIA

COLE HAAN

SeeP EYEVAN(大阪初)

SUSgallery(関西初)

丸福珈琲店 coffee parlour

Café Kitsuné(大阪初)

野口(大阪初)

秘密のシェフズテーブル O

象 SUGATA

IFU 黄家鮑翅

鮨 ひじり

鮨 うら紀(梅田初)

レオーネ 吉川健太郎



〈2階〉

Ron Herman(カフェ併設は梅田初)

agnès b.

TENTIAL

MidiUmi

Pasand by ne Quittez pas(梅田初)

KultureMarket(関西初)

BIYŌMA(関西初)

三陽山長 粋(関西初)

VIVAIA(関西初)

ete bijoux(関西初)

AbHerï

999.9

SOMÈS SADDLE(梅田初)

Editorial

MY ONLY FRAGRANCE(大阪初)

Dr. Vranjes Umeda(梅田初)

Savoir GRANMASH

ReCORE 鍼灸接骨院

ロイヤルガーデンカフェ(関西初)

GOKAN PARLOIR

タリーズコーヒープライムファイブ(関西初)

〈3階〉

炭焼 うな富士(大阪初)

寿司うめきた(仮称)

BRIANZA OSAKA(関西初)

わ美

京都祇園 天ぷら圓堂

うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park



〈南館〉

ZARA

Nike