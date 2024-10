NewJeansからaespaまで！2NE1、後輩ガールズグループへの愛情が話題…コンサート記念ショットを公開

2NE1のCLが、ガールズグループの後輩たちへの愛情を表した。9日、CLは自身のInstagramに「Much love to all the girlz who pulled up n showed love. More power to us. K-POP girlz 4L(愛を示してくれたすべてのガールズにたくさんの愛を。私たちにもっと力をください。K-POPガールズ)」という書き込みと共に、コンサートのビハインド写真を数枚掲載した。

写真には、公演を見に来たaespaのWINTER、NewJeans、BABYMONSTER、BLACKPINKのジェニーらと記念撮影をしている姿が収められている。K-POPの“レジェンドガールズグループ”2NE1と、人気ガールズグループの組み合わせが視線を奪った。カリスマ性あふれる2NE1メンバーの隣で、恥ずかしそうにファン心を見せる後輩アーティストたちの姿も見ることができる。2NE1は4〜6日、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールにて、デビュー15周年記念コンサート「WELCOME BACK」を開催した。