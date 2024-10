サンリオキャラクターズ ガーデンカフェに、期間限定の「ガーデンハロウィン アフタヌーンティーセット」が登場。

パフェのムースが「ハローキティ」や「マイメロディ」「クロミ」などから選択できる、ハロウィンにピッタリなアフタヌーンティーセットです☆

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「ガーデンハロウィン アフタヌーンティーセット」

期間:2024年9月27日(金)〜11月7日(木)

価格:1人 4,400円(税込)

選べるキャラクター:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール、ハンギョドン、リトルツインスターズ

内容:

【上段】・ミルクレープ&ぶどう・かぼちゃタルト&栗・ブリュレタルト・ガトーショコラ・りんごと紅茶のパフェ(パンナコッタ、紅茶シフォン、りんごソース、フィアンティーヌ、飾りチョコ)【下段】・ミニバーガー・ライスコロッケ&デミソース・本日のサラダ・冷製コーンスープ【バスケット】・カスタードフォンデュ(チュロス、デニッシュパン、プチシュー、ぶどう、いちご)・チョコソース、味変用ほうじ茶パウダー

※グループで来店の際、中学生以上の方は人数分の注文が必須です

※入店の際にドリンクプラン(入場特典トレーディングカード付き)を選んでください

東京・上野にある「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」に、ハロウィンにピッタリな「ガーデンハロウィン アフタヌーンティーセット」が登場。

2024年11月7日までの期間限定で提供されている、秋限定のアフタヌーンティーとバスケットのセットです!

「ガーデンハロウィン アフタヌーンティーセット」スタンド上段

スタンドの上段には、季節を感じるスイーツがたっぷり。

パフェのムースは「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」「ハンギョドン」「リトルツインスターズ」から、好きなキャラクターを選べます。

「ガーデンハロウィン アフタヌーンティーセット」スタンド下段

スタンドの下段には、ミニバーガーや冷製スープなどのお食事メニューをセット。

「ガーデンハロウィン アフタヌーンティーセット」バスケット(※画像は2名分の提供イメージ)

さらに、バスケットにはチュロスやデニッシュパンで楽しむカスタードフォンデュが入っています☆

パフェのムースにはお気に入りのキャラクターを選べる、秋のアフタヌーンティーセット。

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェの「ガーデンハロウィン アフタヌーンティーセット」は、2024年11月7日まで販売中です☆

