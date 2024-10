DCスタジオのジェームズ・ガンは、ドラマ「ピースメイカー」シーズン2より新登場する謎のキャラクターのファーストルックを公開した。ファンの間では、早速その正体が盛んに推理されている。

「これは誰でしょう?」とガンが投稿したのは、ブロンドの髪を三つ編みにし、先住民のような装飾と共に焚き火の前に佇む男の後ろ姿。鍛えられた広い背中からは、ただものではないオーラが感じられる。

Who might this be?