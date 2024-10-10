¡ÚRIZIN¡ÛÂÀÅÄÇ¦¡¢±¦¼ê¿Æ»Ø¤Î¼ê½ÑÀ®¸ù¤òÊó¹ð¡Ö¶¯¤¤»Ñ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ö¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡RIZIN¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÂÀÅÄÇ¦¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¤Î¤¦9Æü¤Ë±¦¼ê¿Æ»Ø¤Î¹üÀÞ¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤Þ¤¿É¬¤º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÁ°¤Ë¶¯¤¤»Ñ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ö¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±¦¼ê¿Æ»Ø¤Î¼ê½ÑÀ®¸ù¤òÊó¹ð¤·¤¿ÂÀÅÄÇ¦
¡¡ÂÀÅÄ¤ÏÀè·î29Æü¤Î¡ØRIZIN.48¡Ù¤Ç¸µÃ«Í§µ®¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆÀï¤·¤¿¤¬¡¢3¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¼ºÇÔ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»î¹çÃæ¤Ë±¦¼ê¿Æ»Ø¤òÉé½ý¤·¡¢»î¹çÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀÞ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤Ë¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£±Æ¤Î·ë²Ì¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡8Æü¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤«¤éÆþ±¡¤ÇÌÀÆü¼ê½Ñ¡×¤ÈÉÂ¼¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢Íâ9Æü¤Ë¤Ï¡Ö¼ê½ÑÀ®¸ù¡ªÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¼ê·ãÄË¡×¤È¼ê½ÑÄ¾¸å¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë°ìÌëÌÀ¤±¤¿10Æü¤Ë¡Ö±¦¼ê¿Æ»Ø¤Î¹üÀÞ¤Ç¼ê½Ñ¡£Éüµ¢¤Ë¸þ¤±Á´ÎÏ¤Ç¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²þ¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖµîÇ¯¤Î4·î¤«¤é1Ç¯5¥ö·î¤Ç7»î¹ç¤È¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¡¤³¤Î´ü´Ö¤òµÙÍÜ¤È¶¯²½¤Î´ü´Ö¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈRIZIN¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Bellator¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÈèÏ«¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¡¢MMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤âÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÂ³¤±¤ë°ÕÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÀÅÄ¤À¤¬¡¢2Æü¸å¤Ë¤ÏSNS¤Ç¡Öº£¤Ï¤Þ¤À²¿¤â¤«¤âÂ¤ê¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤Ã¤È¥»¥ó¥¹¤âºÍÇ½¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤â¤¦°ìÅÙ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ÆÌ´¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÅÛ¤Î¾¡¤Á¡×¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ëÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª³§ÍÍ¡¢¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯ÂÀÅÄÇ¦¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç´ü´Ö¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤·¤ÆºÆ¤Ó¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾ï¤ËÆ®¤¦»ÑÀª¤ÎÂÀÅÄ¤µ¤ó¤òÂº·É¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÂÀÅÄÇ¦¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖMMA¤ÎÊÉ¤ò¥Ö¥ÁÇË¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±¦¼ê¿Æ»Ø¤Î¼ê½ÑÀ®¸ù¤òÊó¹ð¤·¤¿ÂÀÅÄÇ¦
¡¡ÂÀÅÄ¤ÏÀè·î29Æü¤Î¡ØRIZIN.48¡Ù¤Ç¸µÃ«Í§µ®¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆÀï¤·¤¿¤¬¡¢3¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¼ºÇÔ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»î¹çÃæ¤Ë±¦¼ê¿Æ»Ø¤òÉé½ý¤·¡¢»î¹çÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀÞ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤Ë¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£±Æ¤Î·ë²Ì¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖµîÇ¯¤Î4·î¤«¤é1Ç¯5¥ö·î¤Ç7»î¹ç¤È¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¡¤³¤Î´ü´Ö¤òµÙÍÜ¤È¶¯²½¤Î´ü´Ö¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈRIZIN¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Bellator¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÈèÏ«¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¡¢MMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤âÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÂ³¤±¤ë°ÕÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÀÅÄ¤À¤¬¡¢2Æü¸å¤Ë¤ÏSNS¤Ç¡Öº£¤Ï¤Þ¤À²¿¤â¤«¤âÂ¤ê¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤Ã¤È¥»¥ó¥¹¤âºÍÇ½¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤â¤¦°ìÅÙ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ÆÌ´¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÅÛ¤Î¾¡¤Á¡×¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ëÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª³§ÍÍ¡¢¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯ÂÀÅÄÇ¦¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç´ü´Ö¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤·¤ÆºÆ¤Ó¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾ï¤ËÆ®¤¦»ÑÀª¤ÎÂÀÅÄ¤µ¤ó¤òÂº·É¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÂÀÅÄÇ¦¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖMMA¤ÎÊÉ¤ò¥Ö¥ÁÇË¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£