ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±Ä´Íý¡Ø¥·¥§¥Õ¤Î¾¢ ¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥³¥ë¥Þ¡Ê¥¤¥ó¥ÉÉ÷¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼ÌîºÚ¥«¥ì¡¼¡Ë¡Ù¤ÇÇ»¸ü¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡ª
½©Åß¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥ì¡¼¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª ¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ï¡Ø¥·¥§¥Õ¤Î¾¢ ¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥³¥ë¥Þ¡Ê¥¤¥ó¥ÉÉ÷¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼ÌîºÚ¥«¥ì¡¼¡Ë¡Ù¤ò¤¼¤Ò¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ÈÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥¤¥ó¥ÉÉ÷¥«¥ì¡¼¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÌó1Ê¬²¹¤á¤ë¤À¤±¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¢£¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼ê·Ú¤Ë
´ÝÂç¿©ÉÊ¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥à¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢µûÆùÀ½ÉÊ¡¢Ä´Íý²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ø¥·¥§¥Õ¤Î¾¢¡Ù¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ²¹¤á¤é¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¼ê´Ö²Ë¤ò¤«¤±¤¿¥·¥§¥Õ¤Îµ»¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥·¥§¥Õ¤Î¾¢ ¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥³¥ë¥Þ¡Ê¥¤¥ó¥ÉÉ÷¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼ÌîºÚ¥«¥ì¡¼¡Ë¡Ù¡Ê3ÂÞÆþ¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ480±ß¡¦2024Ç¯9·î¾å½ÜÈ¯Çä¡Ë
¥³¥ë¥Þ¤È¤Ï¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÌó1Ê¬²¹¤á¤ë¤À¤±
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÃÇ®¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡£1¿©Ê¬¤º¤Ä¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£
1¿©Ê¬¡Ê125g¡Ë
1¿©Ê¬¤º¤Ä¤Ë¾ÞÌ£´ü¸Â¤Î°õ»ú¤¬¤¢¤ëÅÀ¤â½õ¤«¤ë¡£¾ï²¹¤ÇÄ¹´üÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¿©ºà¤È¤·¤Æ¤âÊØÍø¡£
³«Éõ¤»¤º¤Ë¤ª»®¤Ë¤Î¤»¡¢¡Ö¤ª¤â¤ÆÌÌ¡×¤òÉ¬¤º¾å¤Ë¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ø¡£¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤Ë²¹¤á¤è¤¦¡£
¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®»þ´ÖÌÜ°Â¡¡¢¨¥ª¡¼¥È¡Ê¼«Æ°¡ËÄ´Íý¤ÏÉÔ²Ä500W¡§Ìó1Ê¬600W¡§Ìó50ÉÃ
Åò¤»¤ó¤Ç¤â²¹¤á²ÄÇ½¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤âÉõ¤ÏÀÚ¤é¤º¤Ë¡¢70¡Á80¡î¤¯¤é¤¤¤Î¤ªÅò¤ÇÌó3Ê¬²¹¤á¤è¤¦¡£
¼è¤ê½Ð¤¹»þ¤ÏÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£¤´¤Ï¤ó¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤ª»®¤ËÃí¤®Æþ¤ì¤ì¤Ð¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£Éõ¤ò³«¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¥«¥ì¡¼¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡£
¢£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÇÇ»¸ü¡¢ÌîºÚ¤Î»Ý¤ß¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤
Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¥½¥Æ¡¼¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£¥«¥ì¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥È¥Þ¥È¥Ú¡¼¥¹¥È¤äÌîºÚ¥Ú¡¼¥¹¥È¡¢ÌîºÚ¥Ö¥¤¥è¥ó¤Ê¤É¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤È»Ý¤ß¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤æ¤ë¤¯¤È¤í¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¿É¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡£
»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï¡¢¥¯¥ß¥ó¤ä¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¤¬Ãæ¿´¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¿´ÃÏÎÉ¤¤Í¾±¤¤¬»Ä¤ë¡£¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤ä¥Ê¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¹ï¤ó¤À¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥«¥ì¡¼¥É¥ê¥¢¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë»È¤¦¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¡¢Ìë¿©¤Ê¤É¤Ë¤â¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¥«¥ì¡¼¡£
¡Ø¥·¥§¥Õ¤Î¾¢ ¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥³¥ë¥Þ¡Ê¥¤¥ó¥ÉÉ÷¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼ÌîºÚ¥«¥ì¡¼¡Ë¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£
¡Ê¢¨¡ËPRµ»ö¤Ë¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Î½ê´¶¡¢´¶ÁÛ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËÆâÍÆ²Á³Ê¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢µ»ö¤Ï´ÝÂç¿©ÉÊÄó¶¡¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£