ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて「『インサイド・ヘッド』の世界より:ライリーの夢の製作スタジオ」を独占配信。

ピクサー・アニメーション・スタジオの最新作「インサイド・ヘッド』シリーズの主人公・少女「ライリー」の夢の秘密に迫る全4話構成のアニメーションシリーズです☆

Disney+ (ディズニープラス)「『インサイド・ヘッド』の世界より:ライリーの夢の製作スタジオ」

配信日:2024年12月11日(水)よりディズニープラスで独占配信開始

少女「ライリー」の頭の中の感情たちの世界を描いたディズニー&ピクサー映画「インサイド・ヘッド」シリーズ。

2024年8月に劇場公開された最新作『インサイド・ヘッド2』では、高校入学という人生の転機を控えた少女「ライリー」の頭の中に「シンパイ」率いる<大人の感情>が現れ、巻き起こる“感情の嵐”の中で奮闘する「ライリー」の姿が描かれました。

ダメなところも含めて自分をまるごと愛することがテーマの『インサイド・ヘッド2』は、世界中で多くの共感を呼び、『アナと雪の女王2』を超えアニメーション映画で世界興行収入歴代No.1を記録。

また、日本でも 2024年に公開された洋画として初めて興行収入50億円を突破し、大ヒットを記録しました。

そんな大人気シリーズからまた新たな物語が誕生!

2024年12月11日より「『インサイド・ヘッド』の世界より:ライリーの夢の製作スタジオ」がディズニープラスにて独占配信されます。

「『インサイド・ヘッド』の世界より:ライリーの夢の製作スタジオ」は、『インサイド・ヘッド』から『インサイド・ヘッド2』の間に起きた出来事を描いた、全4話構成のアニメーションシリーズ。

「夢の製作スタジオ」は、『インサイド・ヘッド』にも登場した、ライリーの頭の中にある映画スタジオのような場所で、ライリーが眠っている間に見る夢を作り出しています。

毎晩、夢の製作スタジオの名監督「ポーラ」は、「ライリー」の成長に伴い夢も大きく変わっていく中で、自身の監督としてのキャリアを見直す必要がでてきました。

そこで「ポーラ」は次の大ブレイクを狙ううぬぼれ屋監督の「ゼニ」と手を組むことに。

「ライリー」の“素晴らしい夢”を制作するためのビジョンが異なる中、2人は協力して成長したライリーにあわせたティーン向けの大ヒット作を生み出すことができるのでしょうか!?

英語字幕版にはエイミー・ポーラー氏(ヨロコビ役)やケンジントン・トールマン氏(ライリー役)、ライザ・ラピラ氏(ムカムカ役)、トニー・ヘイル氏(ビビリ役)、ルイス・ブラック氏(イカリ役)、フィリス・スミス氏(カナシミ役)をはじめとする声優陣も出演。

さらにマーヤ・ルドルフ氏(『ベイマックス』キャス・ハマダ役)やアリー・マキ氏(『トイ・ストーリー4』ギグル・マクディンプルズ役)ら俳優としても活躍する豪華キャストが声の出演を果たしています。

脚本と監督を務めるのは、『ソウルフル・ワールド』や『Mr.インクレディブル』シリーズを手掛けたマイク・ジョーンズ氏。

プロデューサーは『メリダとおそろしの森』や『カールじいさんの空飛ぶ家』、そして『インサイド・ヘッド』を手掛けたジャックリン・サイモン氏が務めます。

モキュメンタリー風にライリーの頭の中の夢製作の裏側に密着!本編映像解禁

今回、予告映像が解禁となり、今作の舞台となる夢の製作スタジオの舞台裏がお披露目されました。

「ヨロコビ」をはじめとする「インサイド・ヘッド」シリーズのお馴染みの感情たちが登場し、夢の撮影前にしっかりと発声練習をするヨロコビの姿も描かれているなど、モキュメンタリーならではの魅力もたっぷり。

夢の製作スタジオには脚本家たちの部屋やセット、特殊効果を担当する技術チームもあり、まるで映画の製作スタジオのような世界が広がっています。

「ライリー」の頭の中の、夢の製作過程に迫る全4話構成のアニメーションシリーズ。

Disney+ (ディズニープラス)にて2024年12月11日より独占配信される「『インサイド・ヘッド』の世界より:ライリーの夢の製作スタジオ」の紹介でした☆

ピクサー初の完全オリジナル・アニメーションシリーズ!ディズニープラス『ウィン or ルーズ』 ピクサー初の完全オリジナル・アニメーションシリーズ!ディズニープラス『ウィン or ルーズ』 続きを見る

4人の子どもたちの大冒険を描くスペース・アドベンチャー!ディズニープラス オリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』 4人の子どもたちの大冒険を描くスペース・アドベンチャー!ディズニープラス オリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』 続きを見る

© 2024 Disney/Pixar.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 主人公の夢の秘密に迫るアニメーション!ディズニープラス「『インサイド・ヘッド』の世界より:ライリーの夢の製作スタジオ」 appeared first on Dtimes.