最大4台同時充電可能！MAXWIN 巻き取り式ケーブル付き急速USBカーチャージャー『PCA37』

MAXWINから、巻き取り式ケーブル付き急速USBカーチャージャー『PCA37』をAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングに販売中です。

MAXWIN 巻き取り式ケーブル付き急速USBカーチャージャー『PCA37』

【製品仕様】

本体サイズ :約140×34mm

重量 :165g

ケーブル長さ :約80cm

材質 :ABS+PC

ヘッド部 :180°角度調整可能

対応電圧 :12/24V

出力 :USB 5V/2.4A (12W)、Lightning 5V/2.4A (12W)、

type-C 5V/3A (15W)合計最大120W

主な対応可能機種:iPhone/Galaxy/Xperiaなど

◆ケーブル収納の煩わしさを解消

ケーブル巻き取り式なので、煩わしいケーブルの収納の手間がかかりません。

持ち運ぶ時も邪魔になりません。

◆180度角度調整可能

ヘッド部は180度調整可能でお好きな方向に向けることができ使いやすい。

◆Lightning、type-C、2種コネクターに対応

Lightning(iPhone)、type-C(iPad、Galaxyなど)、などに対応可能。

同時に最大4台のデバイスを充電することができます。

◆LEDディスプレイで電圧表示

ブルーLEDライトディスプレイで、夜間の暗い車内でも一目で確認できます。

愛車のリアルタイムな電圧をチェックできます。

◆12/24Vに対応

12V/24Vどちらにも対応していますので、普通車はもちろんトラックなどの大型車まで幅広い車種で使用できます。

◆高耐久性ケーブルで後部座席にも対応

引張強度の良い、断線しにくいTPE素材のケーブルで後部座席でも使用できます。

8段階に長さ調整が可能で最大約80cmです。

◆合計最大120Wの急速充電対応

QC3.0+PDで、合計最大120Wの急速充電に対応可能です。

◆スマートIC搭載で電流自動識別

お使いのデバイスを識別して適切な電流を供給。

様々なデバイスに対応でき充電時間の短縮も可能です。

地図アプリなどを使用しながらもしっかり充電でき、充電機器を優しく守ります!

◆安全保護機能

安全回路保護システムを搭載。

過電圧保護、過流保護、ショート保護、過熱保護、電力保護の5重安全防護付き。

