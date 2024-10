フランス産キャビアエッセンス配合！FEATHER AQUA JAPAN「FAモイスチャーフェイスマスクCV」

FEATHER AQUA JAPANは今回、フランス産キャビアエッセンスを配合したフェイスマスク「FAモイスチャーフェイスマスクCV」とアイマスク「FAコンディショニングアイマスクCV」の2種類を2024年10月10日より予約販売中です。

FEATHER AQUA JAPAN「FAモイスチャーフェイスマスクCV」「FAコンディショニングアイマスクCV」

FEATHER AQUA JAPANは今回、フランス産キャビアエッセンスを配合したフェイスマスク「FAモイスチャーフェイスマスクCV」とアイマスク「FAコンディショニングアイマスクCV」の2種類を2024年10月10日より予約販売中。

「FAモイスチャーフェイスマスクCV」、「FAコンディショニングアイマスクCV」はフランス産キャビアエッセンスを配合し、肌の引きしめや目元のケアなどといった、エイジングケア※1に着目したフェイスマスクとアイマスクです。

【製品の特長】

「FAモイスチャーフェイスマスクCV」

28ml大容量のエッセンスをたっぷり贅沢に配合したフェイスマスクです。

フランスのチョウザメの卵から抽出したキャビアエッセンスの豊富なタンパク質と脂肪が、肌に栄養分を補給し、皮脂の酸化により荒れたお肌をケアし、コラーゲン産出機能を整えます。

プロキシレン※2、パルミトイルペンタペプチド-4、アセチルヘキサペプチド-8などを配合することで、ツヤめきハリのある肌へ導きます。

さらに、ヒアルロン酸Na、セルロース※5、トチャカエキスがお肌のうるおいを守り、エイジングケア※1にも効果が期待できます。

シートは原材料にユーカリ繊維を使用したフェザーモイストシートを採用しました。

厚さ約0.17mm※6と非常に薄く、顔にしっかりとフィットさせることができます。

ユーカリの、水分を多く溜め込む特性により、薄くてもたっぷり美容液を含むことができるため蒸発しにくく、軽さを追求しながら美容液を顔に導入※3することができます。

通気性が良く低刺激で、お肌の敏感な方でも使えます。

※4

「FAコンディショニングアイマスクCV」

フランス産キャビアエッセンス、アセチルヘキサペプチド-8、カフェインを配合し、生活習慣や加齢にともなう目元のトラブルを集中ケアします。

皮膚の乾燥を防ぎ、スッキリとした印象の目元へ導きます。

シートは天然コットン素材のマーメイドテイルフィットシートを採用しました。

人魚の尾ひれのような特殊な形状で、顔の凹凸に合わせて張りつき隙間ができにくく、目元にフィットしやすい作りになっています。

シートが目の周りの肌に密着することで、美容液が持続的に肌の奥まで浸透し、※3うるおいを与えます。

今回、FFF SMART LIFE CONNECTED株式会社 WEBダイレクトショップはじめ、各WEBショッピングモールにて「FAモイスチャーフェイスマスクCV」を送料込み2,800円(税込)、「FAコンディショニングアイマスクCV」を送料込み2,600円(税込)で予約販売を開始します。

※1 エイジングケアとは年齢を重ねた肌に潤いを与えること

※2 ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール

※3 角層まで

※4 お肌の目立たないところでのパッチテストをおすすめします。

※5 ヒドロキシエチルセルロース

※6 乾いた状態で計測

【全成分】

・FAモイスチャーフェイスマスクCV

水、グリセリン、BG、トレハロース、PEG-60水添ヒマシ油、ヒドロキシアセトフェノン、フェノキシエタノール、マンヌロン酸メチルシラノール、カルボマー、ジメチコン、トチャカエキス、トリ(カプリル/カプリン酸)グリセリル、ステアレス-2、ステアレス-21、キサンタンガム、ヒドロキシエチルセルロース、グリチルリチン酸2K、EDTA-2Na、水酸化Na、PG、ヒアルロン酸Na、香料、ジメチコノール、ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール、ソルビン酸、ペンチレングリコール、1,2-ヘキサンジオール、キャビアエキス、PPG-13-デシルテトラデセス-24、アセチルヘキサペプチド-8、パルミトイルペンタペプチド-4

・FAコンディショニングアイマスクCV

水、BG、グリセリン、1,2-ヘキサンジオール、コハク酸ジエトキシエチル、PVP、ヒドロキシアセトフェノン、パンテノール、キサンタンガム、アラントイン、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、グリチルリチン酸2K、ヒドロキシエチルセルロース、アルギニン、PPG-26ブテス-26、カルノシン、EDTA-2Na、PEG-40 水添ヒマシ油、スクレロチウムガム、スベリヒユエキス、香料、PG、シクロデキストリン、カフェイン、ヒアルロン酸Na、トチャカエキス、カプリリルグリコール、ペンチレングリコール、PPG-13-デシルテトラデセス-24、キャビアエキス、ヘキサンジオール、コーヒー種子エキス、クエン酸、アセチルヘキサペプチド-8、パルミトイルペンタペプチド-4

■製品情報

「FAモイスチャーフェイスマスクCV」

製品名 :FAモイスチャーフェイスマスクCV (5枚入り)

販売開始時期 :2024年10月18日頃順次出荷開始予定

型番 :FA-FPMOCV5

JANコード :4589969401135

メーカー希望価格:2,800円(税込)

製品WEB : https://www.featheraqua.co.jp/product/mask/fa-fpmocv.html

ダイレクトショップ: https://www.ichibakan.jp/products/fa-fpmocv

Amazon : https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJGGGL6F

楽天市場 : https://item.rakuten.co.jp/marshal/fa-fpmocv/

Yahoo!ショッピング: https://store.shopping.yahoo.co.jp/marshal/fa-fpmocv.html

au PAYマーケット : https://wowma.jp/item/707825411

Qoo10 : https://www.qoo10.jp/g/1115528115

FAモイスチャーフェイスマスクCV

「FAコンディショニングアイマスクCV」

製品名 :FAコンディショニングアイマスクCV (5枚入り)

販売開始時期 :2024年10月18日頃順次出荷開始予定

型番 :FA-EPCDCV5

JANコード :4589969401159

メーカー希望価格:2,600円(税込)

製品WEB : https://www.featheraqua.co.jp/product/mask/fa-epcdcv.html

ダイレクトショップ: https://www.ichibakan.jp/products/fa-epcdcv

Amazon : https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJGDK1HP

楽天市場 : https://item.rakuten.co.jp/marshal/fa-epcdcv/

Yahoo!ショッピング: https://store.shopping.yahoo.co.jp/marshal/fa-epcdcv.html

au PAYマーケット : https://wowma.jp/item/709818951

Qoo10 : https://www.qoo10.jp/g/1115526885

FAコンディショニングアイマスクCV

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post フランス産キャビアエッセンス配合!FEATHER AQUA JAPAN「FAモイスチャーフェイスマスクCV」 appeared first on Dtimes.