「運動や夜更かしなどの日々の行動が脳に与える影響は2週間後まで続く」とフィンランドのアールト大学の研究チームが発表しました。Longitudinal single-subject neuroimaging study reveals effects of daily environmental, physiological, and lifestyle factors on functional brain connectivity | PLOS Biology

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3002797Your Brain Changes Based on What You Did Two Weeks Ago - Newsweekhttps://www.newsweek.com/brain-changes-neuroscience-exercise-sleep-health-two-weeks-1965107人間の脳と行動は密接に結びついているものの、これまでの多くの研究は特定の瞬間を切り取って脳の状態を調べるものであり、長期に渡る環境や行動の変化に対する脳の反応は不明でした。研究チームは、スマートフォンとウェアラブルデバイスを使用して被験者の行動を133日間追跡するとともに、期間中にfMRIスキャンを30回行うことで数日から数カ月までの時間スケールで環境や行動の変化が脳にどのような影響を与えるのかを調査しました。論文によると、睡眠や運動のほか、映画鑑賞などさまざまな行動が脳に影響を与えており、その影響は最大15日間持続するとのこと。言い換えると現在の脳は過去15日間の自分の行動によって形作られており、「脳をよりよく理解するには外部要因との相互依存性がある事を認識する必要がある」と研究チームは述べています。行動に対する脳の反応は2つのパターンに分かれており、研究チームは持続時間が1週間未満のものを短期波、持続時間が1週間から15日のものを長期波と分類。睡眠不足の次の日に集中力が低下するなどの急速な反応は短期波の典型例で、一方長期波はより緩やかで持続的な影響を与えるものとのこと。論文の筆頭著者であるアナ・トリアナ氏は、「睡眠・運動・ストレス管理などの健康に良い習慣を継続的に行う事が極めて重要」「こうした習慣は注意力、記憶力、認知機能に特に影響を与えるので、大事な週だけ頑張るのではなく、その前の数週間も大切にして」と述べました。