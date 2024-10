世界大手の玩具メーカーのマテルから「アナと雪の女王 アイスリビール!こおりのまほう(サプライズコレクション4 ミニドール)」が登場。

「エルサ」や「アナ」「クリストフ」などのドールに、小さなおともだち、小物などが中からでてくるサプライズ感たっぷりのセットです☆

マテル「アナと雪の女王 アイスリビール!こおりのまほう(サプライズコレクション4 ミニドール)」

発売日:2024年9月

価格:2,860円(税込)

種類:全4種 ※ランダム

対象年齢:6歳以上

サイズ:W6.4×D6.4×H17cm

販売店舗:全国の玩具取扱店など

発売元/販売元:マテル・インターナショナル株式会社

パッケージを開けると、ドールやアクセサリーなどが登場する「アナと雪の女王 アイスリビール!こおりのまほう(サプライズコレクション4 ミニドール)」

映画『アナと雪の女王2』に登場する「エルサ」や「アナ」をイメージしたグッズが詰まった、サプライズ感満載の内容です!

「エルサ」が持つ氷のパワーを表現した氷のジェルを、付属の雪の結晶をあしらったスコップで掘ると、中からいろいろなグッズが登場。

「クリストフ」のドールや小さなおともだち、マントなどの小物も入っています。

スタンドとドールに合わせた背景画も入っているので、ドールを使った遊びだけでなく、飾って楽しむこともできるおもちゃです☆

氷のジェルを掘るとドールや小物が出てくる、サプライズ感たっぷりのおもちゃ。

マテルの「アナと雪の女王 アイスリビール!こおりのまほう(サプライズコレクション4 ミニドール)」は、2024年9月より発売中です!

© Disney

