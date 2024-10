うるおいアイテムなど全13品の特別セット！ハーバー研究所『HAPPY BAG 2025』

ハーバー研究所は、2024年10月18日(金)※1より、毎年大好評のお得な福袋『HAPPY BAG 2025』(税込12,000円〜13,500円)を、通信販売および全国のショップハーバーにて予約受付を開始します(数量限定)。

ハーバー研究所『HAPPY BAG 2025』

商品名:HAPPY BAG 2025

価格 :12,000円〜13,500円(税込) *化粧水のタイプにより異なります。

『HAPPY BAG 2025』は、高品位「スクワラン」をはじめ、化粧水や美容液などの定番スキンケアアイテム6品と、人気の薬用集中美容液や頭皮ケアアイテムを含む限定品4品、内側から美容と健康をサポートする食品2品、さらに日常使いに便利な折りたたみトートバッグをセットにした全13品の贅沢な福袋です。

定番のスキンケアアイテムからはハーバーの代名詞である高品位「スクワラン」のほか、3タイプから選べる化粧水、「薬用ホワイトレディ」を含む人気の美容液も入った盛り沢山の内容。

さらに、限定品の「日本酒生まれの絹肌マスクシート」「スクワランスパローション(ベルガモット)」や、「薬用ホワイト&リンクルセラム」など人気アイテムの限定サイズ、オリジナル素材ハーバー酵素熟成ハトムギや生搾り製法大麦若葉など、こだわり素材を使用した「酵素熟成ハトムギ青汁」などの健康食品も入り、外側からも内側からもうるおいケアをサポートする充実のラインナップです。

高級感のあるグログラン生地を使用し、普段使いはもちろん、サブバッグとして折りたたんで持ち歩けるトートバッグは福袋だけの限定アイテム。

予約いただいた方には特典として、美容液成分を約80%配合した化粧下地「薬用モイスチャーコントロールベース(しっとり) 15mL」をプレゼントします。

セット内容:

<人気の定番スキンケアアイテム>

◆ 化粧水(3種類よりいずれか1つ選べます。)

Gローション [化粧水] 180mL

3種のミネラル※2成分たっぷり。

みずみずしくうるおす、基本の化粧水。

薬用VCローション 【医薬部外品】 [化粧水] 180mL

(販売名:HABA 薬用VCローションII)

ビタミンC※3配合。

日やけによるシミや肌荒れ・乾燥を防ぐ薬用美白※4化粧水。

ディープモイスチャーローション [とろみ保湿化粧水] 120mL

とろりとコクのあるテクスチャー。

プラチナナノコロイド※5配合の高保湿化粧水。

◆ 高品位「スクワラン」 [化粧オイル] 15mL

たった1滴でしっとりぷるぷるの肌に導く、スクワラン100%の美容オイル。

◆ 薬用ホワイトレディ 【医薬部外品】 [美容液] 60mL

(販売名:薬用 ホワイトレディ)

高濃度ビタミンC※6と笹のミネラル※7を配合。

日やけによるシミやソバカスを防ぐ、薬用美白※4美容液。

◆ リフトアップセラム [美容液] 30mL

ビタミンC※8(製品の抗酸化剤)・アプレシエ配合。

肌弾力をサポートし、ハリを与えるエイジングケア※9のための美容液。

◆ スクワフェイシャルソープ [洗顔石けん] 標準重量 100g

スクワランをはじめ、吸着型ヒアルロン酸※10などの保湿成分を贅沢に配合した低刺激処方の洗顔石けん。

◆ 薬用リップスティック 【医薬部外品】 2g

(販売名:ハーバー 薬用リップスティック)

有効成分グリチルレチン酸ステアリル配合で唇の荒れや乾燥をケア。

口紅の下地にも使えます。

<限定スキンケア・ヘアケアアイテム>

◆ 薬用ホワイト&リンクルセラム 【医薬部外品】 [部分用美容液] 10g(限定サイズ)

(販売名:HABA 薬用 リンクルセラム)

シワを改善しながら美白※11もできる薬用集中美容液。

有効成分「ナイアシンアミド」をはじめ、ハーバーこだわりの和漢混合エキス※12を配合。

◆ 地肌マッサージクレンズ [頭皮用トリートメント] 90g(限定サイズ)

保湿成分スクワランや植物エキス※13などを配合。

頭皮にたっぷりとうるおいを与え、乾燥によるかゆみを防ぎます。

シトラスハーブの爽やかな香り。

◆ 日本酒生まれの絹肌マスクシート [シート状全顔美容液マスク] 24mL×2包

日本酒由来の成分※14配合のとろりと濃密な美容液をたっぷり含んだマスクシート。

バリア機能を守りながら、肌に深いうるおいや透明感、ハリを与えます。

◆ スクワランスパローション(ベルガモット) [潤い保護化粧水] 50mL

天然温泉水※15と保湿成分スクワラン、ヒアルロン酸Na、セラミドNPを配合した潤い保護化粧水。

素肌はもちろんやメイクをした上からも使用できます。

ベルガモットのエレガントな香り。

<健康食品・雑貨>

◆ HABAプロポリス 潤い極みのど飴 49g(限定サイズ)

HABAオリジナルのプロポリスエキス配合。

砂糖の代わりにマービー甘味料を使用し、プロポリス特有の刺激が気にならない、まろやかな味と舌触りののど飴。

◆ 酵素熟成ハトムギ青汁 9.6g(3.2g×3スティック)

オリジナル素材ハーバー酵素熟成ハトムギや、酵素がいきた生搾り製法の大麦若葉、植物由来のビタミン・ミネラルなど、こだわり素材を使用した飲みやすい風味の青汁。

手軽に飲めるスティックタイプ。

◆ 折りたたみトートバッグ

グログラン生地を使用した高級感のある折りたたみトートバッグ。

荷物のサイズに合わせて、形を変えられる2WAY仕様。

外側には中身が取り出しやすいピタポケット、内側にはファスナーポケットつき。

表地は撥水・防汚加工済み。

【サイズ】約縦26cm、横26cm、マチ15cm 【カラー】ブラック

【素材】ポリエステル、合成皮革、亜鉛合金 中国製

◇ 早めがお得!《予約特典》

薬用モイスチャーコントロールベース(しっとり) 【医薬部外品】 [化粧下地] 15mL(限定サイズ)

(販売名:薬用 モイスチャーコントロールベース(しっとり) CN01)

シワ改善と美白※11を叶える薬用化粧下地。

美容液成分約80%配合でもっちり潤い肌に整えます。

持ち運びやお試しに便利な限定サイズ。

※なくなり次第終了となります。

※2 チシマザサ水・褐藻エキス:保湿成分、海塩:皮膚コンディショニング成分

※3 リン酸L-アスコルビルナトリウム:有効成分

※4 メラニンの生成を抑え、日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ

※5 白金:製品の抗酸化剤

※6 L-アスコルビン酸リン酸エステルナトリウム:有効成分

※7 クマザサ水:保湿成分

※8 パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na

※9 年齢に応じた保湿、ハリのお手入れ

※10 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム

※11 メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを予防

※12 カンゾウ葉エキス、トウキエキス(1)、スイカズラエキス、ヨクイニンエキス、パール(真珠)プロテイン(表示名称:加水分解コンキオリン液):全て保湿成分

※13 カミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、サボンソウ葉エキス、セージ葉エキス

※14 酒粕エキス、コメ発酵液

※15 皮膚コンディショニング成分

