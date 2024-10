【ゴジラ対エヴァンゲリオン デフォリアル エヴァンゲリオン2号機ビーストGモード 限定版】予約開始:10月10日13時2025年1月 発売予定価格:15,400円

プレックスは、フィギュア「ゴジラ対エヴァンゲリオン デフォリアル エヴァンゲリオン2号機ビーストGモード 限定版」を2025年1月に発売する。10月10日13時より予約を開始する予定で、価格は15,400円。

本製品は、禁断のコラボレーション企画「ゴジラ対エヴァンゲリオン」より、「もしエヴァンゲリオンに“G細胞”を投入したら?」というオリジナル設定に基づいて立体化した「エヴァンゲリオン2号機」を、同社のデフォルメフィギュアシリーズ「デフォリアル」で商品化したもの。

映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」に登場した2号機の獣化第二形態“ビーストモード”に、ゴジラの要素が融合した禍々しい姿を全高約18cmのデフォルメフィギュアとして完全新規造形。

リミッターが外れて獣のような姿になった2号機のフォルムに、岩のような皮膚や大きな背びれ、本体から伸びる長い尻尾等、ゴジラの要素を追加し、激しく咆哮するようなポージングで造形している。

さらに限定版は付属の電源ユニットを使用することで左目が発光する。(単3電池×2本使用 ※別売り)

「ゴジラ対エヴァンゲリオン デフォリアル エヴァンゲリオン2号機ビーストGモード 限定版」

サイズ:全高 約180mm、全幅 約130mm 素材本体:PVC電源ユニット:ABS、PE

TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)カラー

※画像と実際の商品とは多少異なりますので、ご了承ください。