´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖETUDE¡×¥Ñ¥¦¥À¡¼ÉÕ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬11·î1Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï
´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡×¤¬¡¢¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Ñ¥¦¥À¡¼ÉÕ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ö¥À¥Ö¥ë¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥° ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤ò11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö´°àú¤Ê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÈëÌ©¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈSunmi¤È¡¢ÈþÍÆ·ÏYouTuber¤ÎJaymeeforyou¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¡£Éô°ÌÊÌ¡¢Çº¤ßÊÌ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤È¥«¥é¡½¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢È©¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·çÅÀ¤Î¤Ê¤¤È©¤ò±é½Ð²ÄÇ½¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡äÍÍ¡¹¤ÊÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼ÍÑ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥·¤È¥ß¥é¡¼ÆâÂ¢¡£Éô°ÌÊÌ¡¢Çº¤ßÊÌ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤È¥«¥é¡½¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢È©¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·çÅÀ¤Î¤Ê¤¤È©¤ò±é½Ð¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¡§Ì©ÃåÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥Õ¥£¥¯¥·¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡ä¶À²£¤ÎÈÄ¤Ç¥«¥é¡¼ÊÌ¡¦¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼ÊÌ¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¿§¤È¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È£¡ä¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÈþÍÆ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯
¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈSunmi¤ÈÈþÍÆ·ÏYouTuber¤ÎJaymeeforyou¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡£¡Ö´°àú¤Ê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÈëÌ©¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿§¤À¤±¤ò¤ò½¸¤á¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ÉÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡Ö´°àú¤Ê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÈëÌ©¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈSunmi¤È¡¢ÈþÍÆ·ÏYouTuber¤ÎJaymeeforyou¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¡£Éô°ÌÊÌ¡¢Çº¤ßÊÌ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤È¥«¥é¡½¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢È©¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·çÅÀ¤Î¤Ê¤¤È©¤ò±é½Ð²ÄÇ½¡£
¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼ÍÑ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥·¤È¥ß¥é¡¼ÆâÂ¢¡£Éô°ÌÊÌ¡¢Çº¤ßÊÌ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤È¥«¥é¡½¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢È©¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·çÅÀ¤Î¤Ê¤¤È©¤ò±é½Ð¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¡§Ì©ÃåÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥Õ¥£¥¯¥·¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡ä¶À²£¤ÎÈÄ¤Ç¥«¥é¡¼ÊÌ¡¦¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼ÊÌ¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¿§¤È¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È£¡ä¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÈþÍÆ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯
¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈSunmi¤ÈÈþÍÆ·ÏYouTuber¤ÎJaymeeforyou¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡£¡Ö´°àú¤Ê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÈëÌ©¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿§¤À¤±¤ò¤ò½¸¤á¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ÉÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥° ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×
2024Ç¯11·î1Æü¡Á¥¨¥Á¥å¡¼¥É¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢³ÚÅ·¡¢Qoo10ÆüËÜ¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¢Amazon¤Ë¤ÆÈ¯Çä
²Á³Ê¡§2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍÆÎÌ¡§³Æ4g
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖETUDE¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×