X JAPANのYOSHIKI(年齢非公表)が10日、自身のインスタグラムを更新。首の手術後の写真を公開した。

YOSHIKIはかねて首の痛みに悩まされており、2017年以来7年ぶり3度目となる手術を受けた。9日に手術成功を報告していた。

この日はベッドに横たわる自身の写真を公開。「I finally had time to rest.Am I ever going to play drums again?やっと休む時間ができた」と吐露。「またドラムを叩く日は来るのかな?」とつづった。

この投稿には「よっちゃん、今はゆっくり休んでください」「ずっと走り続けて来たのだもの。少し休んだらまたドラム叩きましょ」「心配しないで。今はゆっくり休んで無理しなければ必ずドラム叩けます」「お身体はもちろんのことですが精神面でもあまり考えすぎず休めますように」「またドラム叩ける日まで応援してます」と、応援や心配の声が寄せられた。