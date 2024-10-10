¡Ö¥Ê¥ó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Ææ¤ÎÀ¸Êª¤ËÈ¿¶Á¡Ö´óÀ¸Ãî¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬10Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÊªÂÎ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©¤ÙÊª¡©¡¡À¸¤Êª¡©¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¸ø³«¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÊªÂÎ
¡¡ÍµÈ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤¯¤Æ¥Ö¥è¥Ö¥è¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆæ¤ÎÊªÂÎ¡£¤½¤ÎÊªÂÎ¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¥Ò¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾åÉô¤Ë¤Ï¿¢Êª¤Îº¬¤Ã¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤³¤ï¡ªÀ¼½Ð¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡Ö¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤È¹âÎï¿Í»²¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥Ê¥ó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅßÃî²ÆÁð¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÍµÈ¤Ï¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò¡Ö¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤¢¤ó¤³¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊªÂÎ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÂæ¤Ë¤â¾®¤µ¤¯¡Ö¥Á¥ç¥¦¥Á¥ó¥¢¥ó¥³¥¦¡×¤ÎµºÜ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤è¤¯¸«¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¥¢¥ó¥³¥¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥Á¥ç¥¦¥Á¥ó¥¢¥ó¥³¥¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ªµ®½Å¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê¤¢¤ê¤è¤· ¤Ò¤í¤¤¤¡Ë
1974Ç¯5·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç¸©½Ð¿È¡£1996Ç¯¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦±î´äÀÐ¤È¤·¤Æ¡Ø¿Ê¤á¡ªÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯Î¹´ë²è¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØÇò¤¤±À¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¤¬°ÛÎã¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£2004Ç¯¡¢¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È°Ê¹ß¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2010Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÆÌÜ»°µ×¤È·ëº§¤·¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@ariyoshihiroiki¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©¤ÙÊª¡©¡¡À¸¤Êª¡©¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¸ø³«¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÊªÂÎ
¡¡ÍµÈ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤¯¤Æ¥Ö¥è¥Ö¥è¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆæ¤ÎÊªÂÎ¡£¤½¤ÎÊªÂÎ¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¥Ò¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾åÉô¤Ë¤Ï¿¢Êª¤Îº¬¤Ã¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤³¤ï¡ªÀ¼½Ð¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡Ö¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤È¹âÎï¿Í»²¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥Ê¥ó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅßÃî²ÆÁð¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£
¢£ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê¤¢¤ê¤è¤· ¤Ò¤í¤¤¤¡Ë
1974Ç¯5·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç¸©½Ð¿È¡£1996Ç¯¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦±î´äÀÐ¤È¤·¤Æ¡Ø¿Ê¤á¡ªÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯Î¹´ë²è¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØÇò¤¤±À¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¤¬°ÛÎã¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£2004Ç¯¡¢¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È°Ê¹ß¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2010Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÆÌÜ»°µ×¤È·ëº§¤·¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@ariyoshihiroiki¡Ë