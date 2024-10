2WAY電源！BOOKOFF「ポータブルレコードプレーヤーブックオフエディション」

「BOOKOFF」は、2024年で制定10周年を迎える「レコードの日」(11月3日)にちなみ、同社オリジナルデザインの「ポータブルレコードプレーヤーブックオフエディション」(税込9,878円)を、2024年10月10日(木)より特設ホームページにて予約販売中です。

11月3日(日)より全国のBOOKOFF一部店舗で数量限定販売します。

BOOKOFF「ポータブルレコードプレーヤーブックオフエディション」

商品名 :ポータブルレコードプレーヤーブックオフエディション

予約開始日:2024年10月10日(木)

店頭発売日:2024年11月3日(日)

型番 :BORP-01

個装箱寸法:幅340×奥行150×高さ110(mm)

個装箱重量:0.8kg

セット内容:USBケーブル(USB-A to USB-C)、45回転レコード用アダプター、

取扱説明書

発売元 :株式会社クマザキエイム

販売元 :ブックオフコーポレーション株式会社

※初回特典

ポータブルレコードプレーヤーブックオフエディションを購入の先着1,500台限定で、別売の「よむよむ君EPアダプター」(税込1,500円)をプレゼントします(なくなり次第終了)。

リユースショップ「BOOKOFF」等を運営するブックオフコーポレーションは、2024年で制定10周年を迎える「レコードの日」(11月3日)にちなみ、同社オリジナルデザインの「ポータブルレコードプレーヤーブックオフエディション」(税込9,878円)を、2024年10月10日(木)より特設ホームページにて予約販中。

11月3日(日)より全国のBOOKOFF一部店舗で数量限定販売します。

なお、予約販売では、同社マスコットキャラクター「よむよむ君」のEPアダプター(別売、税込1,500円)をもれなくプレゼント!

■予約申込ホームページ: https://item-yoyaku.bookoff.co.jp/music_top

■商品詳細ホームページ: https://www.bookoff.co.jp/event/lp/bookoff_recordplayer202410.html

■レコードに力を入れるBOOKOFF

レコードの日は、日本レコード協会が1957年に「レコードは文化財である」として文化の日に制定されましたが、10年前より国内最大級のアナログレコードイベントとして、アーティストがこの日限定のレコード盤を販売するなど、大きな盛り上がりを見せています。

アナログレコードの人気は止まるところを知らず、ここ10年間は国内の製造数も増加し続けています。

※BOOKOFFレコード取扱店一覧ホームページ:

https://www.bookoff.co.jp/shop/search-result.html#opt_and_or=and/opt_p0206[]=1/opt_p0206[]=3

■「飾らない音」が魅力! 2WAY電源でどこでもレコード

レコードといえば「懐かしい」と手に取る方が多くいらっしゃいますが、CDやサブスクリプションといった「ノイズの少ない音源」に慣れ親しんだ若年層にとっては、ノイズのある音が「かえって新鮮に感じる」といった声も聞かれ、BOOKOFFのレコード売場にも老若男女、幅広い世代のお客様に利用されています。

今回、販売するブックオフオリジナルのレコードプレーヤーは、安価でありながらデザイン性のあるプレーヤーなので、これからレコードを聴いてみたいと考えている方の入門機として、また日頃からレコードに親しまれている方のサブ機としてもおすすめです。

さらにUSBと単3電池(別売)のどちらでも動かせる2WAY電源仕様になっており、コンパクトながらスピーカーも内蔵しているので、場所を問わずどこでもレコードを楽しめます。

晴れた日の公園ピクニックや、就寝前のリラックスタイムに(よむよむ君アダプターは別売)

■企画チームのこだわり「よむよむ君」EPアダプター

オリジナルプレーヤーと併せて、よむよむ君EPアダプター(別売、税込1,500円)も製作しました。

ブックオフのオリジナルキャラクターとして、社内で長く愛されてきたよむよむ君ですが、これまで一部のお客様から商品化を望む熱烈なお声をいただいていたものの、実現には至っておりませんでした。

しかし、オリジナルプレーヤーを制作するにあたり、企画段階から「BOOKOFFらしさのあるデザインにしたい」という構想が持ち上がり、サンプルから社内で「よむよむ君」を愛好する社員たちが細かなディテールチェックを行い、数回にわたって顔パーツや手足の比率、色味などの調整を重ねて、販売にいたりました。

セットするとオルゴールのようにくるくる回り、愛らしい姿を楽しめます。

「よむよむ君」アダプターをセンタースピンドルにセットすれば、プレイと同時にクルクル回ります

■商品特徴

▽乾電池でもUSB給電でも使える2WAY電源

電源は利用シーンに合わせて乾電池とUSBの2WAYで使用可能です。

※ACアダプター、モバイルバッテリー、乾電池は付属していません。

乾電池でもUSB給電でも使える2WAY電源

▽デジタル録音・再生機能

本体機能としてレコードの音をお手持ちのUSBメモリ/microSDカードにデジタル録音することが可能です。

※USBメモリ、microSDカードは付属していません。

デジタル録音・再生機能

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2WAY電源!BOOKOFF「ポータブルレコードプレーヤーブックオフエディション」 appeared first on Dtimes.