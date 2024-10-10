Ãå¤ë¿Í¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¤Ä¤ë¤ä ¡ÖAXEL A-LINE¡×
¤Ä¤ë¤ä¤Ï¡¢2024Ç¯½©Åß¤Î¿·ºî¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖAXEL A-LINE(¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥¨¡¼¥é¥¤¥ó)¡×¤ò2024Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤ë¤ä¡ÖAXEL A-LINE¡×
¤Ä¤ë¤ä¤Ï¡¢2024Ç¯½©Åß¤Î¿·ºî¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖAXEL A-LINE(¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥¨¡¼¥é¥¤¥ó)¡×¤ò2024Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¡£
2024Ç¯½©Åß¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖRe:fined¡×¡£
¸¶ÅÀ¤ò¸«Ä¾¤·¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãå¤ë¿Í¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AXEL A-LINE AW COLLECTION 1
AXEL A-LINE AW COLLECTION 2
¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤Ç¤âÃå¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¡£
¥Ñ¥¤¥ë¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¤Î¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¥·¥ã¥Ä¡¢¸ü¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥È¥»¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ç¥Ë¥à·¿¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢ÌÂºÌ¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥´¥ë¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë±Ç¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
AXEL A-LINE AW COLLECTION 3
¶¦ÄÌ
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥Ö¥ë¥¾¥ó(AXB2422EVO)
Black¡¿Gray¡¿Beige
13,200±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 12,000±ß)
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥Ñ¥ó¥Ä(AXP2423EVO)
Black¡¿Gray
12,650±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 11,500±ß)
¥·¥å¡¼¥º(AXGS-24220¡ãEVO-G¡ä)
White¡ßYellow¡¿White¡ßNavy¡ßRed
22,000±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 20,000±ß)
AXEL A-LINE AW COLLECTION 4
º¸
¥·¥ã¥Ä(AXHN242405)
Black¡¿White¡¿Beige
13,200±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 12,000±ß)
¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä(AXP242703)
Black¡¿Navy
12,650±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 11,500±ß)
±¦
¥»¡¼¥¿¡¼(AXS242201)
Black¡ßWhite¡¿White¡¿Navy¡¿Black
13,750±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 12,500±ß)
¥·¥ã¥Ä(AXN242103)
White¡¿Black¡¿Khaki
12,650±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 11,500±ß)
¥Ñ¥ó¥Ä(AXP242702)
Black¡¿Navy¡¿Gray¡¿Saxe
12,650±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 11,500±ß)
AXEL A-LINE AW COLLECTION 5
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥Ö¥ë¥¾¥ó(AXB2422EVO)
Black¡¿Gray¡¿Beige
13,200±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 12,000±ß)
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥Ñ¥ó¥Ä(AXP2423EVO)
Black¡¿Gray
12,650±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 11,500±ß)
¥·¥å¡¼¥º (AXGS-24220¡ãEVO-G¡ä)
White¡ßYellow
22,000±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 20,000±ß)
¸ø¼°HP
https://www.tsuruyagolf.co.jp/brand-book/2024fw/
Á´¹ñ¤Î¤Ä¤ë¤ä¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post Ãå¤ë¿Í¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¤Ä¤ë¤ä ¡ÖAXEL A-LINE¡× appeared first on Dtimes.