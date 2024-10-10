Ãå¤ë¿Í¤Î¸ÄÀ­¤ò°ú¤­½Ð¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¤Ä¤ë¤ä ¡ÖAXEL A-LINE¡×

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AXEL A-LINE AW COLLECTION 1

AXEL A-LINE AW COLLECTION 2

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AXEL A-LINE AW COLLECTION 3

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Black¡¿Gray

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AXEL A-LINE AW COLLECTION 4

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Black¡¿White¡¿Beige

13,200±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 12,000±ß)

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Black¡¿Navy

12,650±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 11,500±ß)

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Black¡ßWhite¡¿White¡¿Navy¡¿Black

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¥·¥ã¥Ä(AXN242103)

White¡¿Black¡¿Khaki

12,650±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 11,500±ß)

¥Ñ¥ó¥Ä(AXP242702)

Black¡¿Navy¡¿Gray¡¿Saxe

12,650±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 11,500±ß)

AXEL A-LINE AW COLLECTION 5

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Black¡¿Gray¡¿Beige

13,200±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 12,000±ß)

¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥Ñ¥ó¥Ä(AXP2423EVO)

Black¡¿Gray

12,650±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 11,500±ß)

¥·¥å¡¼¥º (AXGS-24220¡ãEVO-G¡ä)

White¡ßYellow

22,000±ß(ÀÇ¹þ)(ÀÇÈ´ËÜÂÎ²Á³Ê 20,000±ß)

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https://www.tsuruyagolf.co.jp/brand-book/2024fw/

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