Ãå¤ë¿Í¤Î¸ÄÀ­¤ò°ú¤­½Ð¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¤Ä¤ë¤ä ¡ÖAXEL A-LINE¡×

つるや「AXEL A-LINE」

つるやは、2024年秋冬の新作ゴルフウェアコレクション「AXEL A-LINE(アクセル・エーライン)」を2024年10月に発売。

2024年秋冬のテーマは「Re:fined」。

原点を見直しさらに高みを目指すことをテーマにしています。

「すべてのゴルファーにファッションを楽しんでもらいたい。

」という思いで、ベーシックな要素を大切にしながらも、着る人の個性を引き出す洗練されたコレクションを展開しています。

AXEL A-LINE AW COLLECTION 1

AXEL A-LINE AW COLLECTION 2

タウンユースでも着れるセットアップのパーカー、パンツはストレッチ性にも優れており快適な着心地。

パイルジャガードのボタンダウンシャツ、厚手のニットセーター、デニム型のパンツ、迷彩が織り込まれたジャガードのパンツなど、これからのゴルフシーズンに映える様々なスタイリングを楽しめます。

■商品詳細

AXEL A-LINE AW COLLECTION 3

共通

セットアップブルゾン(AXB2422EVO)

Black/Gray/Beige

13,200円(税込)(税抜本体価格 12,000円)

セットアップパンツ(AXP2423EVO)

Black/Gray

12,650円(税込)(税抜本体価格 11,500円)

シューズ(AXGS-24220<EVO-G>)

White×Yellow/White×Navy×Red

22,000円(税込)(税抜本体価格 20,000円)

AXEL A-LINE AW COLLECTION 4

左

シャツ(AXHN242405)

Black/White/Beige

13,200円(税込)(税抜本体価格 12,000円)

ロングパンツ(AXP242703)

Black/Navy

12,650円(税込)(税抜本体価格 11,500円)

右

セーター(AXS242201)

Black×White/White/Navy/Black

13,750円(税込)(税抜本体価格 12,500円)

シャツ(AXN242103)

White/Black/Khaki

12,650円(税込)(税抜本体価格 11,500円)

パンツ(AXP242702)

Black/Navy/Gray/Saxe

12,650円(税込)(税抜本体価格 11,500円)

AXEL A-LINE AW COLLECTION 5

セットアップブルゾン(AXB2422EVO)

Black/Gray/Beige

13,200円(税込)(税抜本体価格 12,000円)

セットアップパンツ(AXP2423EVO)

Black/Gray

12,650円(税込)(税抜本体価格 11,500円)

シューズ (AXGS-24220<EVO-G>)

White×Yellow

22,000円(税込)(税抜本体価格 20,000円)

公式HP

https://www.tsuruyagolf.co.jp/brand-book/2024fw/

全国のつるやゴルフショップ、またはオンラインショップで発売中。

