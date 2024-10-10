½©¤ÎË¬¤ì¡¡¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¤ÇÌó6000³ô¤Î¥³¥¥¢¤¬ÀÖ¤¯¿§ÉÕ¤¯¡¡¹áÀî
¹ñ±Ä»¾´ô¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¡¡¹áÀî¡¦¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®
¡¡½©¤ÎË¬¤ì¤Ç¤¹¡£¹áÀî¸©¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¤Ç¤Ï¥³¥¥¢¤¬ÀÖ¤¯¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¤Î¹ñ±Ä»¾´ô¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¤Ç¤¹¡£´Ý¡¹¤·¤¿·Á¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥³¥¥¢¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¡¢ÀÖ¤¯¿§ÉÕ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥¥¢¤Ï¥æー¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¸¶»º¤Î¼ï¤Þ¤°ìÇ¯Áð¤Ç¡¢¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¤Ë¤ÏÌó6000³ô¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÆüÄ«ÈÕ¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢°ìµ¤¤Ë¿§ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍè±à¼Ô¤Ï―¡Ë
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎÐ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é·ë¹½¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÏÂÌ¾¤Ï¡Ö¥Û¥¦¥¥®¡×¤È¤¤¤¦¥³¥¥¢¡£´¢¤ê¼è¤Ã¤Æ±¢´³¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Û¤¦¤¤òºî¤ëºàÎÁ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥¥¢¤ÎÀÖ¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï10·î20Æü¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£