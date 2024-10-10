²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÉÂµ¤Î¥Ã¦¤ò¾·¤¤¤¿¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¡×¡Äºå¿À¥Õ¥í¥ó¥È¼çÆ³¡È°ÛÎã¤ÎÂàÇ¤·à¡É¤¬66ºÐ¤ÎÀº¿ÀÌÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤«
¡¡¤¤¤Þ¤Ïµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûºå¿À²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÏ¢ÇÆÃ£À®¤Ç¤â¡Ö²òÇ¤¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä¤½¤Î¡Ö°Õ³°¤ÊÇØ·Ê¡×¤È¤Ï¡©¡©¡©
¡¡12Æü¤«¤é¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹µ¤¨¤ëºå¿À¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê66¡Ë¤¬¡¢ºò9Æü¡¢É÷¼Ù¤Î¤¿¤áÎý½¬¤ò·çÀÊ¡£10Æü¤âÀÅÍÜ¤·¡¢11Æü¤Ë¤ÏÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¸µµ¤¤ÊÀ¼¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï³±¤¹þ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤È¤¨°ì»þÅª¤Ç¤âÁíÂç¾¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄê¤·¡¢µåÃÄ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡Ö11·î¤Ë67ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯ÎðÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢´ÆÆÄ¤Î·ãÌ³¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤ÇÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿»å¤¬ÀÚ¤ì¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢38Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¡¢º£µ¨¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Çµð¿Í¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ2°Ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£2Ç¯·ÀÌó¤ÎËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÂàÇ¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µåÃÄ¤ÏÂ³ÅêÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤ËÂàÇ¤¤òÅÁ¤¨¤ëÁ°¤ËÊóÆ»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·´ÆÆÄ¤ÎÌ¾Á°¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹µ¤¨¤ëºÇÃæ¤ËÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤¬²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÀº¿ÀÌÌ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤Ê²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢²¾¤Ë¥¢¥ì¥ó¥Ñ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö²òÇ¤¡×¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£ºå¿À¤Ë¿åÌÌ²¼¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£