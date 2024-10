世界大手の玩具メーカー「マテル」から、「ディズニープリンセス カラーリビール!みずで色マジック ビジューコレクション(サプライズコレクション4 ミニドール)」が登場!

「ディズニープリンセス」だけでなく、人気の「ディズニーヴィランズ」をイメージしたミニドールも展開されています☆

マテル「ディズニープリンセス カラーリビール!みずで色マジック ビジューコレクション(サプライズコレクション4 ミニドール)」

価格:2,860円(税込)

発売日:2024年9月

種類:全6種 ※ランダム

対象年齢:6才以上

サイズ:W6.4×D6.4×H17cm

マテルから、「ディズニープリンセス カラーリビール!みずで色マジック ビジューコレクション(サプライズコレクション4 ミニドール)」が登場!

ディズニープリンセス「アリエル」「ジャスミン」「オーロラ姫」「ベル」に加え、ディズニーヴィランズの「マレフィセント」と「アースラ」のミニドールもラインナップされています。

ドールを水に入れ振るとドレスの色が変化するしかけや、付属のかわいいビジュー付きブレスレットで、プリンセスとおしゃれが楽しめるおもちゃです☆

パッケージを開けるとコーティングされたドールと、ドールに合わせた小物が入っています。

ケースにドールと水を入れて振ると、プリンセスもしくはヴィランズのミニドールが出現。

ビジューをテーマにした今回のシリーズは、全てのパッケージに子ども用のかわいいビジュー付きブレスレットがついているので、ミニドールと一緒にディズニープリンセス気分を味わいながらドール遊びが楽しめます。

「アリエル」「ジャスミン」「オーロラ姫」「マレフィセント」「ベル」「アースラ」の中からどのプリンセスミニドールが出てくるかは開けてからのお楽しみです☆

楽しい仕掛けとビジュー付きブレスレットで、子どもが夢中になれる「ディズニープリンセス」のミニドール。

「ディズニープリンセス カラーリビール!みずで色マジック ビジューコレクション(サプライズコレクション4 ミニドール)」は、2024年9月より販売中です。

