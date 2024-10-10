¥»¥ê¥¢¤¬¤Þ¤¿Çä¤êÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¾¦ÉÊ½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¡ª¥­¥ã¥é¥·¥ç¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡ª¥Ô¥ë¥±¡¼¥¹

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¥»¥ê¥¢¤Ç¤Þ¤¿¤Þ¤¿²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿♡¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Þ¥¤¥á¥í¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼ÂÍÑÅª¡£¾ïÈ÷Ìô¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ø¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤­¤Ê¤É¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÁáÂ®¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¾¦ÉÊ¾ðÊó

¾¦ÉÊÌ¾¡§¤ª¤¯¤¹¤ê¥±¡¼¥¹ M¡¿M¥Ô¥ó¥¯
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§W106¡ßD68¡ßH29mm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢

¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Å·ºÍ¤¹¤®¤ë¡ª²Ä°¦¤¤¤±¤É¼ÂÍÑÅª¤Ê¥­¥ã¥é¥¢¥¤¥Æ¥à

¥»¥ê¥¢¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ç²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«♡¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ô¥ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡ª

¤ª´é¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ô¥ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤È¤â¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£

¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï4¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Õ¥¿¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ûºÞ¤Ï3¾û¤Û¤ÉÆþ¤ëÂç¤­¤µ¤Ç¡¢¾ïÈ÷Ìô¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óºÞ¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£

¥Í¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ª

¥Ô¥ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ÎºÙ¡¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ªÉ®¼Ô¤ÏÎ¹¹ÔÀè¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤ä»ØÎØ¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤­¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆâÂ¦¤Î¥Õ¥¿¤¬È¾Æ©ÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤Ë²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌôÍÑ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ÍÑ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¹ØÆþ¤·¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¤Þ¤¿¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª

º£²ó¤Ï¥»¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¤ª¤¯¤¹¤ê¥±¡¼¥¹ M¡¿M¥Ô¥ó¥¯¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£

¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö

¢¨µ­»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£