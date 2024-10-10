²È¤ÎÃæ¤Ë¥¯¥Þ½Ð¸½¡ª¡©¡¡¾×·â¸÷·Ê¤Ë6.7Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¤â...Î¥¤ì¤Æ¸«¤ë¤Èà¤Þ¤µ¤«¤ÎÀµÂÎá
¤³¤ì¤Ï»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Á¤ã¤¤¤½¤¦......¡£
²È¤ÎÃæ¤Ç·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿¤½¤ó¤Ê1Ëç¤¬¡¢X¾å¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¶Ã¤¬¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬·§¤Ê¤ó¤À¤¬¡×
2024Ç¯10·î6Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤³¤±¤à¤¹¡Ê¡÷cokemusun¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¡£
´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥â¥Õ¥â¥Õ¤Î¹õ¤¤ÇØÃæ¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¤¤¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð°ìÂç»ö¤À¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡ª¡©
»×¤ï¤º¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï......¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¤¢¡¢¤¢¤ì¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¾®¤µ¤¤......¡©
¤½¤¦¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¹õ¤¤Æ°Êª¡¢¥¯¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥Í¥³¤Ê¤Î¤À¡ª¡¡¤³¤±¤à¤¹¤µ¤óÂð¤Î°¦Ç¡¦¤Ò¤²¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï9Æü¡¢¼Ì¿¿¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤±¤à¤¹¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¯¥Þ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¸å¤í»Ñ¤ÇX¾å¤òÁû¤¬¤»¤¿¤Ò¤²¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢9ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡£ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë»ö¤È¿²¤ë»ö¤¬À¸¤¤¬¤¤¡£¤³¤±¤à¤¹¤µ¤óÂð¤Î"¥¢¥¤¥É¥ë"¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ò¤²¤Á¤ã¤ó¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë......¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÉáÄÌ¤ÎÇ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤¿¤Þ¤¿¤Þ·§¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¤³¤±¤à¤¹¤µ¤ó¡Ë
¤Ò¤²¤Á¤ã¤ó¤Î¥¯¥Þ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç6Ëü7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê9ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ä¥¥Î¥ï¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸¤¼ï¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤â¤½¤âÇ¤À¤Ã¤¿£÷¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¯¥Þ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡²Ä°¦¤¤¡Á¡×
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢²È¤ÎÃæ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤·§¤µ¤ó¤Ë¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Á¡ª¡ª¡×
¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥¯¥Þ¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤±¤à¤¹¤µ¤ó¤Ï
¡Öº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤Þ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤²¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢Ç¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬¹¤Þ¤ê¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÇÃ£¡ÊÂç¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ÈÁ´¤Æ¤ÎÌ¿¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ"°¦¤ÈÂº·É"¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£