ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÉÔ±¿¡¢¿³È½¤Ë¥Ü¡¼¥ëÅö¤¿¤êËÜÎÝÊ°»à¡¡»Íµå¢ªÆóÎÝ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Î¹¥ÁöÎÝÄ¾¸å
¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ÇÆóÎÝ¿ÊÎÝ¢ª»°ÎÝÀþ¤ÎÂÇµå¤¬ÎÝ¿³¤ËÅö¤¿¤êËÜÎÝ¼êÁ°¤ÇÊ°»à
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ÇÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤ß¡¢Â³¤¯»°ÎÝÀþ¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÇËÜÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤¬»°ÎÝÎÝ¿³¤ËÅö¤¿¤ëÉÔ±¿¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1¾¡2ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4Àï¡£Éé¤±¤ì¤Ðº£µ¨¤¬½ªÎ»¤¹¤ë°ìÀï¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬ÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Âè1ÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°Å¬»þÂÇ¡£4²ó1»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¥â¥ì¥Û¥ó¤«¤é»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢½ÐÎÝ¡£Â³¤¯¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ÎÂÇµå¤Ï¿¼¤¤ÃæÈô¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆóÎÝ¤ò´Ù¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤ÎÂÇµå¤Ï»°Í·´Ö¤ò½±¤Ã¤¿¡£»°ÎÝÀþ¤òÈ´¤±¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï»°ÎÝÎÝ¿³¤òÄ¾·â¡£°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢ÂçÃ«¤ÏËÜÎÝ¼êÁ°¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð6ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ±¿¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë