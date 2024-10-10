¼Â²È¤òÇäµÑ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½êÆÀÀÇ³Û¤ËÊòÁ³¡Ä¾ùÅÏ½êÆÀ¤ò¾®¤µ¤¯¤·ÀÇ¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ëÆÃÎã¤È¤Ï¡ÚÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û¡¡
ÁêÂ³ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤¿¤áÇäµÑ¤·¤¿¤¤¡Ä¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÇäµÑ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦½êÆÀÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢ÀÇÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤ËÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÙÊ§¤Ã¤¿ÁêÂ³ÀÇ¤Î¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ½êÆÀÀÇ³Û¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡ÖÁêÂ³ºâ»º¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼èÆÀÈñ¤ÎÆÃÎã¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤Î´ßÅÄ¹¯Íº»á¤¬¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤òÇä¤Ã¤¿Íø±×¤Ë¡¢½êÆÀÀÇ¤¬¡Ä
ÉÔÆ°»º¤Ï¡Ö°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¹â¤¯Çä¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤ª¶â¤òÌÙ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤òÇä¤Ã¤ÆÌÙ¤±¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤â¡Ö½êÆÀÀÇ¡×¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Çä¤Ã¤¿¶â³Û¤«¤éÇã¤Ã¤¿¶â³Û¤òº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤Ç¡ÖÌÙ¤«¤Ã¤¿¶â³Û¡×¤¬·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¾ùÅÏ½êÆÀ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾ùÅÏ½êÆÀ¤Ë20¡ó¤ò¤«¤±¤¿¶â³Û¤¬¡¢½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÁÄÂå¡¹ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¡¢ÇäÇã·ÀÌó½ñ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤¬ÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¶â³Û¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇäµÑ¤·¤¿¶â³Û¤Î5¡ó¤ò¡ÖÇã¤Ã¤¿¶â³Û¡×¤È²¾Äê¤·¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¡ÖÇä¤Ã¤¿¶â³Û¤Î95¡ó¤¬ÌÙ¤±¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Â¿³Û¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¾ùÅÏ½êÆÀ¤ØÂ¿³Û¤Î²ÝÀÇ¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë±ýÉü¥Ó¥ó¥¿¤ÇÎÞÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤·¤¿¤È¤¤Ë½êÆÀÀÇ¤ò°Â¤¯¤Ç¤¤ëÆÃÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÆÃÎã¤È¤Ï¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¤Îµï½»ÍÑºâ»º¡Ê¶õ¤²È¡Ë¤òÇä¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÆÃÎã¡×¡ÖÁêÂ³ºâ»º¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼èÆÀÈñ¤ÎÆÃÎã¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³ºâ»º¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼èÆÀÈñ¤ÎÆÃÎã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁêÂ³ºâ»º¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼èÆÀÈñ¤ÎÆÃÎã¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖÁêÂ³ºâ»º¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼èÆÀÈñ¤ÎÆÃÎã¡×¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¡¢³ô¼°¤Ê¤É¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤ò¡¢3Ç¯10¥õ·î°ÊÆâ¤ËÇä¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¤¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿ÁêÂ³ÀÇ¤ò¡¢Çä¤Ã¤¿¤È¤¤Î¾ùÅÏ½êÆÀ¤«¤é¸º³Û¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Îºâ»º¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤Î¶â³Û¡Ê¼èÆÀÈñ¡Ë¤ËÁêÂ³ÀÇ¤Î¶â³Û¤ò²Ã»»¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¾ùÅÏ½êÆÀ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï¡ÖÁêÂ³ºâ»º¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼èÆÀÈñ¤ÎÆÃÎã¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¤Ê¤ª¡¢¡ÖÁêÂ³ºâ»º¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼èÆÀÈñ¤ÎÆÃÎã¡×¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÁêÂ³¤Þ¤¿¤Ï°äÂ£¤Ë¤è¤êºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
£¤½¤Îºâ»º¤òÁêÂ³È¯À¸¤«¤é3Ç¯10¥õ·î°ÊÆâ¤ËÇä¤Ã¤¿¤³¤È
¤³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È
¤³¤ÎÆÃÎã¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÎã¡ÖÁêÂ³¤·¤¿¶õ¤²È¤Ë·¸¤ë¾ùÅÏ½êÆÀ¤Î3,000Ëü±ßÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÎÆÃÎã¡×¤È¤ÏÊ»ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÁªÂò¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»öÁ°¤Ë¤è¤¯¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼èÆÀÈñ¤Ë²Ã»»¤¹¤ë¶â³Û¡×¤«¤é¡¢¾ùÅÏ½êÆÀ¤ò·×»»
¼èÆÀÈñ²Ã»»¤Ï¡¢¼èÆÀÈñ¤ËÁêÂ³ÀÇ¤Î¶â³Û¤ò²Ã»»¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿Á´³Û¤¬²Ã»»¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³¤·¤¿ºâ»º¤Î¤¦¤Á¡¢ÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºâ»º¤ÎÂç¤¤µ¤Î³ä¹ç¤ò·×»»¤·¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤ËÁêÅö¤¹¤ëÁêÂ³ÀÇ¤À¤±²Ã»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºâ»º¤Ç¤¢¤ë¼ÚÆþ¶â¤òº¹¤·°ú¤¯Á°¤Ë¡¢¥×¥é¥¹ºâ»º¤ÎÁí³Û¤Ç·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³¤·¤¿ºâ»º¤ÎÁí³Û¤¬8,000Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢ÇäµÑ¤¹¤ë¼Â²ÈÉÔÆ°»º¤¬4,000Ëü±ß¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤¬400Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÇäµÑ¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï2Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤Î¶â³Û¤ò°ÄÊ¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¡Ö400Ëü±ß¡ß2Ê¬¤Î1¡×¤Ç200Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î200Ëü±ß¤ò¡¢¼èÆÀÈñ¤Ë²Ã»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´ßÅÄ ¹¯Íº
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¿ÀÇÍý»Î¡¿¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¿ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¿Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡¿1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¿¹ñºÝ¸øÇ§Åê»ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê¡Ë