¡ÔÇÐÍ¥»Å»ö¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ2Ç¯¡Õ»þÇ¤»°Ïº¡¢½ÅÉÂÀâ¤òÈÝÄê¡Ö°úÂà¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤òÂàÇ¤¤·¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤½¤ÎºÂ¤ò¾ù¤ë
¡¡¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¡ÖÆÈÎ©¡×¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤«¤éÌó20Ç¯Á°¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£»þÇ¤»°Ïº¡Ê66ºÍ¡Ë¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¶È³¦Æâ¤ÇÀè¶î¤±¤ÆÆÈÎ©¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»þÇ¤¤¬¼«¿È¤ÎÊ¬¿È¤È¤â¸À¤¨¤ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤ò¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤¤¤ë¡©Â©»Ò¤Î»þÇ¤Í¦µ¤¤¬³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¡£Â¾¡¢Çò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î»þÇ¤»°Ïº¡¢°®¼ê¤¹¤ë¿¿ÅÄ¹Ç·¤È»þÇ¤¤Ê¤É¤â
¡ÖºòÇ¯11·îËö¤Ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎºÂ¤òÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î»þÇ¤Í¦µ¤¤µ¤ó¡Ê33ºÍ¡Ë¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Ìò°÷¤«¤é¤â´°Á´¤Ë¿È¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢»þÇ¤¤µ¤ó¤Ï65ºÍ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ°Ê¹ß¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿Â©»Ò¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÇ¤¤»¡¢¡È¼«Ê¬¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡µ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£»þÇ¤¤ÎÇÐÍ¥»Å»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2022Ç¯9·îÊüÁ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø´Æ»¡°å Ä«´é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¡¢Æ±Ç¯Ëö¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£
¡Ö¡ØDr.¥³¥È¡¼¡Á¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¼çÍ×¤Ê½Ð±é¼Ô¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢»þÇ¤¤µ¤ó¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È´é½Ð¤·¡É¤Ç¤Î±éµ»¤«¤é¤Ï2Ç¯¤Û¤É±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»þÇ¤¤ò°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1983Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Õ¤¾¤í¤¤¤ÎÎÓ¸é¤¿¤Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¡£¡Ö24»þ´ÖÀï¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ø¥ê¥²¥¤¥ó¡Ù¤Î½éÂåCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤Ø¸þ¤«¤¦»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤ÀäÄº¤Î1991Ç¯¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ê63ºÍ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÂÃ«¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡Ö¹çÆ±·ëº§ÈäÏª¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Âç¿ÆÍ§¤È¤¤¤¨¤ëÃç¤À¡£
¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤òÍýÍ³¤Ë¡¢»þÇ¤¤µ¤ó¤ÎÈ¯°Æ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìó350¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¤½¤Î¸å¤â²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÊÌ¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¿¿ÅÄ¤Ï¤³¤Î9·î¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¼ç±é¤âÌ³¤á¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ç¥¨¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á18¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎò»ËÅª¤Ê²÷µó¤òÌÁÍ§¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»þÇ¤¤µ¤ó¤ÏÆÃ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤»¤ºÄÀÌÛ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÂà¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä°úÂà¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ØÄ«´é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«´é¡Ê¾åÌî¼ùÎ¤¡¢38ºÍ¡Ë¤ÎÉã¤Ç¡¢ÄêÇ¯¸å¤ËÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦¸µ·º»öÌò¤ò¹¥±é¡£°ìÊý¤Î¡ØDr.¥³¥È¡¼¡Á¡Ù¤Ç¤â¡¢µùÁ¥»ö¸Î¤ÇÊâ¹Ôº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µù»Õ¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¡¢ÉÂ¤Ë¶ì¤·¤àÌò¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»äÀ¸³è¤È¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£10·î¾å½Ü¡¢¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó±Û¤·¤Ë»þÇ¤¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÉÂµ¤¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°úÂà¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÅÉÂÀâ¤ä°úÂà¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ø¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2024Ç¯10·î24¡¦31Æü¹æ