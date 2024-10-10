¡Úµ¤¾Ý¡Û10Æü¤ÎÀ¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ÀÄ¶õ¤Ë Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÄÅ»³¤Ï26ÅÙ¡¢²¬»³¤Ï28ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ï27ÅÙ
10Æü¤ÎÀ¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏËÌ¤«¤éÄ¥¤ê½Ð¤¹¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å¤â¡¢°ú¤Â³¤°ÂÄê¤·¤ÆÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÄÅ»³¤Ï26ÅÙ¡¢²¬»³¤Ï28ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ï27ÅÙ¤Ç¡¢9Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¼å¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢9Æü¤è¤ê¤ÏÆü¤¶¤·¤¬½ë¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
11Æü¤â°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤¯À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä«¤ÎÍ½ÁÛºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢ÄÅ»³¤Ï11ÅÙ¡¢²¬»³¤Ï16ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ï17ÅÙ¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï26ÅÙÁ°¸å¤Ç¡¢Ä«ÈÕ¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£