ÃæÆü¡¦°æ¾å¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤²ñ¸«¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤à¤â¡ÖÎ©Ï²¤µ¤ó¤Èå«¤¬¿¼¤¯¤Ê¤¤Â¾¤Î¿Í¤è¤ê¤Ï¼«Ê¬¤¬¡×
¡¡ÃæÆü¤Ï10Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç°æ¾å°ì¼ù2·³´ÆÆÄ¤ËÍèµ¨´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÀµ¼°Í×ÀÁ¤·¡¢¼õÂú¤µ¤ì¤¿¡£°æ¾å¿·´ÆÆÄ¤Ï¼õÂú¸å¤Ë½¢Ç¤²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¡£¶Ð¤á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²æËý¤ÈÍ¦µ¤¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÕÌ³¤òÁ´¤¦¤¹¤Ù¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤ÎºÆ·ú¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£°æ¾å¿·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÎòÂå¤Î´ÆÆÄ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¡£¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÇº¤à»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÎ©Ï²¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÀ¨¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î©Ï²¤µ¤ó¤¬°é¤Æ¤¿¼ã¼ê¡¢¸¶ÀÐ¡¢ºâ»º¡¢Î©Ï²¤µ¤ó¤Èå«¤¬¿¼¤¯¤Ê¤¤Â¾¤Î¿Í¤¬¤ä¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅç±§°ìÏº¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö11Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡°ÊÍè¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ï²´ÆÆÄ¤Ï¼ï¤ò¤Þ¤¡¢²ê¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢°æ¾å¿·´ÆÆÄ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¿å¤ò¤Þ¤¯¡£¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤â¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈôÌö¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢89Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¼¯»ùÅç¾¦¤«¤éÅê¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£94Ç¯¤«¤éÌî¼êÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ê¡¢3ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ä07Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃæÆü°ì¶Ú¤Ç20Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£°úÂàÍâÇ¯¤Î10Ç¯¤ËÍî¹çÇîËþ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È1·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2·³´ÆÆÄ¤âÎòÇ¤¡£ºå¿À¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£º£µ¨¤«¤éÃæÆü2·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£