°æ¾å¿·´ÆÆÄ¡Ö¾¡¤Ä¥Á¡¼¥à¤Ë¡×¡áºÆ·ú¤ØÊúÉé¡½¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÃæÆü¤Ï£±£°Æü¡¢£²·³´ÆÆÄ¤Î°æ¾å°ì¼ù»á¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÄãÌÂ¤¬Â³¤¯¥Á¡¼¥à¤òºÆ·ú¤¹¤ë´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¡Ö¾¡¤Ä¥Á¡¼¥à¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÀÕÌ³¤¬¤¢¤ë¡£ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¹½ê¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ïº£µ¨¡¢µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£³Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Î©Ï²ÏÂµÁ´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¸÷¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¹¶¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡