¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡ÈPO½éËÜÎÝÂÇ¡É¤òÊü¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤«¤é2¹æ¥¢ー¥Á¤Ê¤ë¤«¡Ä¡Äµå¾ìÆþ¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¡ÖÈà¤Ê¤éÂÇ¤Æ¤ë¤Ï¤º¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ú¥È¥³¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Á°Æü¤ÎÇÔÀï¤Ç¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÂè5Àï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
MLB¸ø¼°X¤¬ÂçÃ«¤Îµå¾ìÆþ¤ê¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡
¢£¡ÖÈà¤Ê¤é¥Ûー¥à¥é¥ó¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤Ï¤º¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤ÎÀ¼
°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¡£ÃÏ¶è¥·¥êー¥º½éÀï¤Ç¤Ï3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤Ç¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï2»î¹ç¤Ç8ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¡Ö¸å¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¼«ÂÎ¤¬º£¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È2Ï¢¾¡¤¹¤ì¤ÐOK¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎµÕ½±¤Î²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢MLB¸ø¼°X¤¬¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥Ú¥È¥³¥Ñー¥¯¤ËÅþÃå¡¡¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÂè5Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥ËÍê¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÈà¤Ê¤é¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Ï¤º¤À¡×¡ÖÈà¤ÏÌó2»þ´Ö31Ê¬47ÉÃ¸å¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤ÄÍ½Äê¤À¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¥×¥ìー¥ª¥Õ¡¦¥·¥êー¥º¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¤Ï½é²ó¤Ë¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Î¥½¥í¥¢ー¥Á¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢2²ó¤ËÂçÃ«¤È¥Ù¥Ã¥Ä¤¬2¼ÔÏ¢Â³¤ÇÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤ÁÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢2²óÉ½½ªÎ»»þÅÀ¤Ç3ー0¤È¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áê¼êÀèÈ¯¤Ïº£µ¨14¾¡¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·ー¥¹¡£ÂçÃ«¤Ï5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤ËÂÐÀï¤·¡¢Æ±Åê¼ê¤«¤é¥×¥ìー¥ª¥ÕÂè1¹æ¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£