中国・渝厦高速鉄道の重慶東−黔江区間、軌道敷設作業始まる

9日、渝厦高速鉄道の重慶東−黔江（けんこう）区間で軌道敷設を行う作業員。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

【新華社重慶10月10日】中国の重慶市と福建省アモイ市を結ぶ渝廈（ゆか）高速鉄道は9日、重慶東−黔江（けんこう）区間の軌道敷設作業が本格的に始まった。同区間は全長269.5キロ、縦横各8ルートから成る高速鉄道網「八縦八横」の一つ、渝廈ルートの重要な構成部分となる。

中国・渝厦高速鉄道の重慶東−黔江区間、軌道敷設作業始まる

9日、渝厦高速鉄道の重慶東−黔江（けんこう）区間で軌道敷設を行う作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝厦高速鉄道の重慶東−黔江区間、軌道敷設作業始まる

9日、渝厦高速鉄道の重慶東−黔江（けんこう）区間で軌道敷設を行う作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝厦高速鉄道の重慶東−黔江区間、軌道敷設作業始まる

9日、渝厦高速鉄道の重慶東−黔江（けんこう）区間で軌道敷設を行う作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝厦高速鉄道の重慶東−黔江区間、軌道敷設作業始まる

9日、渝厦高速鉄道の重慶東−黔江（けんこう）区間で、大型機械を使って軌道敷設を行う作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝厦高速鉄道の重慶東−黔江区間、軌道敷設作業始まる

9日、渝厦高速鉄道の重慶東−黔江（けんこう）区間で軌道敷設を行う作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝厦高速鉄道の重慶東−黔江区間、軌道敷設作業始まる

9日、渝厦高速鉄道の重慶東−黔江（けんこう）区間で軌道敷設を行う作業員。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝厦高速鉄道の重慶東−黔江区間、軌道敷設作業始まる

9日、渝厦高速鉄道の重慶東−黔江（けんこう）区間で軌道敷設を行う作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・渝厦高速鉄道の重慶東−黔江区間、軌道敷設作業始まる

9日、渝厦高速鉄道の重慶東−黔江（けんこう）区間で軌道敷設を行う作業員。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）