SEVENTEEN、『LOVE,MONEY,FAME』のティーザー映像公開！一人座るジョンハンの姿に注目

SEVENTEENが愛の意味を考える。

【写真】入隊のジョンハン、ファンへの愛語る「CARATを守るため」

SEVENTEENは10月10日、公式SNSとHYBE LABELSのYouTubeチャンネルに12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』のタイトル曲『LOVE,MONEY,FAME(feat. DJ Khaled)』のミュージックビデオティーザーを公開した。

映像はテレビに映る「I HONESTLY DON'T KNOW WHAT LOVE IS(私は本当に愛が何なのか分からない)」という文から始まる。そのテレビの前で一人座るジョンハンの姿が登場し、寂しい雰囲気を醸し出した。

(画像=PLEDISエンターテインメン)

映像の中の「He can’t see. He can’t write. He can’t hear.Because he doesn't know what love is (彼は見られない。彼は書けない。彼は聞くことができない。彼は愛が何か知らないからだ)」というナレーションは、愛に対するジョンハンの悩みを推察させる。

映像の最後には考えにふける様子のSEVENTEENが登場し、視線を奪った。彼らがそれぞれどんな事情を抱え一つの空間に集まったのか、『LOVE,MONEY,FAME(feat. DJ Khaled)」のミュージックビデオ本編に向けた好奇心が高まっている。

SEVENTENはリリースするアルバムごとに伝えたい思いを曲に盛り込んできただけに、今回の新アルバムでも多くの人が共感する音楽を披露するものと期待される。

なお、SEVENTEENの12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』は10月14日18時にリリースされる。また、彼らはカムバック直前の12・13日、高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムで新しいワールドツアー「SEVENTEEN[RIGHT HERE] WORLD TOUR」のソウル公演を開催する。