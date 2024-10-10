日本代表以外にも！欧州サッカークラブで「10番」を背負った日本人選手たち
本日は10月10日。
以前は「体育の日」として国民の祝日だったが、2000年から祝日は10月の第2月曜日へ移り、2020年からは名前も「スポーツの日」に変更されている。
“10”はサッカーにおいてエースナンバー。そこで、これまで欧州のクラブで10番を背負った日本人選手たちを紹介する。
中田英寿
パルマ：10番（2001-2003）
フィオレンティーナ：10番（2004-2005）
中村俊輔
レッジーナ：10番（2002-2005）
小林大悟
スターベク：10番（2009）
カレン・ロバート
VVV：10番（2011-2013）
大津祐樹
VVV：10番（2013-2014）
金崎夢生
ポルティモネンセ：10番（2014-2015）
田坂祐介
ボーフム：10番（2013-2015）
本田圭佑
VVV：10番（2008-2009）
ミラン：10番（2013-2017）
清武弘嗣
ハノーファー：10番（2015-2016）
田中亜土夢
HJKヘルシンキ：10番（2015-2017）
山田大記
カールスルーエ：10番（2015-2017）
森岡亮太
シロンスク・ヴロツワフ：10番（2015-2017）
アンデルレヒト：10番（2018-2019）
柴崎岳
ヘタフェ：10番（2017-2019）
原口元気
ハノーファー：10番（2018-2021）
中島翔哉
ポルティモネンセ：10番（2018、2021-22）
アル・ドゥハイル：10番（2019）
ポルト：10番（2019-2021）
小林祐希
ワースラント＝ベフェレン：10番（2019-2020）
鈴木武蔵
ベールスホット：10番（2020-2022）
香川真司
シント＝トロイデン：10番（2022）
藤本寛也
ジウ・ヴィセンテ：10番（2021-）
永松秀麻
⭐ Po zsumowaniu głosów z Facebooka i portalu "X" Koroniarzem Meczu #WIDKOR został Shuma Nagamatsu! 🇯🇵
👏 Gratulujemy i życzymy kolejnych bramek w Żółto-Czerwonych barwach! pic.twitter.com/D4lOHHNS3u
— Korona Kielce (@Korona_Kielce) October 7, 2024
コロナ・キェルツェ：10番（2024-）
中田英寿、中村俊輔、小野伸二じゃない！U-20W杯で「10番」を背負った日本の天才10名
最新では今夏ポーランド1部のコロナ・キェルツェへ加入した永松秀麻が10番を与えられている。