日本代表以外にも！欧州サッカークラブで「10番」を背負った日本人選手たち

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本日は10月10日。

以前は「体育の日」として国民の祝日だったが、2000年から祝日は10月の第2月曜日へ移り、2020年からは名前も「スポーツの日」に変更されている。

“10”はサッカーにおいてエースナンバー。そこで、これまで欧州のクラブで10番を背負った日本人選手たちを紹介する。

中田英寿

パルマ：10番（2001-2003）

フィオレンティーナ：10番（2004-2005）

中村俊輔

レッジーナ：10番（2002-2005）

小林大悟

スターベク：10番（2009）

カレン・ロバート

VVV：10番（2011-2013）

大津祐樹

VVV：10番（2013-2014）

金崎夢生

ポルティモネンセ：10番（2014-2015）

田坂祐介

ボーフム：10番（2013-2015）

本田圭佑

VVV：10番（2008-2009）

ミラン：10番（2013-2017）

清武弘嗣

ハノーファー：10番（2015-2016）

田中亜土夢

HJKヘルシンキ：10番（2015-2017）

山田大記

カールスルーエ：10番（2015-2017）

森岡亮太

シロンスク・ヴロツワフ：10番（2015-2017）

アンデルレヒト：10番（2018-2019）

柴崎岳

ヘタフェ：10番（2017-2019）

原口元気

ハノーファー：10番（2018-2021）

中島翔哉

ポルティモネンセ：10番（2018、2021-22）

アル・ドゥハイル：10番（2019）

ポルト：10番（2019-2021）

小林祐希

ワースラント＝ベフェレン：10番（2019-2020）

鈴木武蔵

ベールスホット：10番（2020-2022）

香川真司

シント＝トロイデン：10番（2022）

藤本寛也

ジウ・ヴィセンテ：10番（2021-）

永松秀麻

コロナ・キェルツェ：10番（2024-）

中田英寿、中村俊輔、小野伸二じゃない！U-20W杯で「10番」を背負った日本の天才10名

最新では今夏ポーランド1部のコロナ・キェルツェへ加入した永松秀麻が10番を与えられている。