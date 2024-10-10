¡ÚÊÌÉÜ¶¥ÎØ¡¦£Ç·Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¡ÛÏÆ¤¢¤«¤ê¡õÀ±ÆàÈþ¼Ó´õ¤¬à»÷´éÍñáÍ½ÁÛ¡ª ¿À¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä
¡¡¿À¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡£ÊÌÉÜ¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¡¿ÊÌÉÜ»ÔÀ©£±£°£°¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç·¤¬£±£°·î£±£±¡Á£±£´Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤â¥Ý¥¹¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ëÊÌÉÜ½Ð¿È¤ÎÏÆ¤¢¤«¤ê¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·îµÇ°¤Î»÷´é³¨Í½ÁÛ¤Ç¸«»ö¤Ë¼éÂôÂÀ»Ö¤ÎÍ¥¾¡¤òÂçÅªÃæ¡ª¡¡¥ß¥¹Åì¥¹¥Ý£²£°£²£±¤ÎÀ±ÆàÈþ¼Ó´õ¤Ï¤Ê¤ó¤È»þ´Öº¹¤Çº£Ç¯£··îµÇ°¤Î°¤Éô¾Âç¤ÎÍ¥¾¡¤òÍ½¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¶²¤ë¤Ù¤Ç½ÎÏ¤òÈë¤á¤ë£²¿Í¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿À¤Ë½Ð²ñ¤¦Î¹¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¡½¡½£²¿Í¤Ï¡¢¿À¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÏÆ¤¢¤«¤ê¡Ê°Ê²¼¡¢¤¢¤«¤ê¡Ë¡¡¤¨¤Ã¡Ä¡£
¡¡À±ÆàÈþ¼Ó´õ¡Ê°Ê²¼¡¢Èþ¼Ó´õ¡Ë¡¡¤«¡¢¿À¡©¡¡½ÇÉã¤¬¤³¤ÎÁ°¡¢ÆÃÂç¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¿À¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡£
¡¡¡½¡½ÊÌÉÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¤É¤ó¤Ê¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡¤ª¡¢²¹Àô¤«¤Ê¡Ä¡©
¡¡¡½¡½º£²ó¤Ï¡¢²¹Àô¤Î¡¢¤½¤Î±ü¤Î¿ÀÍÍ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¾¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡¤¨¤¨¤Ã¡ª¡¡²¿¡©
¡¡Èþ¼Ó´õ¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©¡¡¿À¤ò¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©
¡¡¡½¡½¤Þ¤º¤ÏÃåÂØ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡¤¨¡¢³äË£Ãå¡©¡¡ÎÁÍý¤¹¤ë¤Î¡©
¡¡Èþ¼Ó´õ¡¡¤¦¤ï¡ª¡¡¤¢¤«¤ê¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¡ª¡¡½÷¾¡©¡¡³äË£Ãå¡¢»÷¹ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë
¡¡¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¿À¤ò¸Æ¤ÖÁõÃÖ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¡¢²¹ÀôÍñ¤ò¡©
¡¡Èþ¼Ó´õ¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°²¹ÀôÍñ¡©¡¡²¿¤³¤ì¡£
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡¤¨¤Ã¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡¡¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡©
¡¡¤¢¤«¤ê¡õÈþ¼Ó´õ¡¡¤è¡Á¤·¡¢¿À¡¢½Ð¤Æ¤³¡Á¤¤¡ª
¡Ú¾¤´Ãæ¡Û
¡¡Èþ¼Ó´õ¡¡¼éÂôÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡£
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡¤¤¤ä¡Á¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸«¤ë¤È¤â¤¦Ç÷ÎÏ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬Ëè²ó¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÇ®µ¤¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇã¤¦¤ó¤À¤è¡×¤È¤«¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤Ç¤Ï¼éÂôÁª¼ê¤¬¡ÖÆ°²è¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯ÉÕ¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ö¤¨¡Á¡Á¤Ã¡ª¡×¤Æ¶Ã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¡Èþ¼Ó´õ¡¡°¤ÉôÁª¼ê¤Î»þ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¸µÂçÊ¬¤ÎÁª¼ê¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤é¤ËÃÏ¸µÀª¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡º£²ó¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂçÊ¬¤ÎÁª¼ê¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡Ä¡£
¡¡Èþ¼Ó´õ¡¡°ÂÅìè½ÆàÁª¼ê¤ÏÊ¡°æ¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¬¡¼¥ë¥º¤Ï¼«ÎÏ¤ò½Ð¤»¤ëÁª¼ê¡¢¿Í¤Î¸å¤í¤ËÉÕ¤¯¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÁª¼ê¡¢¤ÈÆÃÄ§¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤ë¤Î¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´¢¹þÆàÆáÁª¼ê¤È¤¤¤¦Àè¹Ô¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡ÊÌÉÜ¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´¢¹þÁª¼ê¤¬´èÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¾¤´½ªÎ»¡Û
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡¿À¡Á¡¢Íê¤à¤è¡Á¡£¤ª¤ª¤Ã¡ª¡¡¥á¥Ã¥Á¥ã¥¥ì¥¤¡ª
¡¡Èþ¼Ó´õ¡¡¿À¤¬¡Ä¡¢¿À¤¬¡¢Éñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¿À¤Ï³Î¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´é¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡¤¨¤¨¤Ã¡ª
¡¡Èþ¼Ó´õ¡¡¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡£
¡¡¡½¡½£±£µÊ¬¤¬¤¿¤Á¡¢´é¤â´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´é¤Ï½Ð¾ìÍÎÏÁª¼ê¤ÎÃ¯¤«¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«
¡¡Èþ¼Ó´õ¡¡»ä¤ÎÌÌÄ¹¤Î´¶¤¸¤Ï¥¢¥Ù¥Þ¥µ¡Ê°¤Éô¾Âç¡Ë¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡»ä¤Î¤Ï¥Ò¥²¤¬¡Ä¡£
¡¡Èþ¼Ó´õ¡¡¤¢¤«¤ê¤ó¤Î¤Ï±àÅÄ¾¢Áª¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡±àÅÄÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¦¤ï¡Á¡Á¡¢£±£´Æü¤Ë·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ú¤·¤ß¡Á¡£
¡¡¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤ÏÂ³¤¤Þ¤·¤Æ¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¿À¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡¤Õ¤Õ¤Õ¡¢¤¸¤ã¡Á¤ó¡ª
¡¡Èþ¼Ó´õ¡¡¤¹¡¢¤¹¤²¡Á¡ª¡¡»ä¤Î¤Ï¤Þ¤Ä¤²¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤¹¡¢¤¹¤´¤¤¡£¤³¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ò¥í¥³¤µ¤ó¤È¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡»ä¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÍ¥¾¡Í½ÁÛ¤ÏÀÐ°æ´²»ÒÁª¼ê¤Ç¤¹¡ª
¡¡Èþ¼Ó´õ¡¡»ä¤Ï¾¾°æÍ¥²ÂÁª¼ê¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤«¤ê¤ó¤ÏÈ±¤ÎÊ¬¤±ÌÜ¤Þ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡£
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡¤É¤¦³ä¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³ä¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
¡¡¤¢¤«¤ê¡õÈþ¼Ó´õ¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤´Íè¾ì¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Â¿©¡Û
¡¡Èþ¼Ó´õ¡¡¤¦¤ó¡ª¡¡²¹ÀôÍñ¤À¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡¡³¤ÂÝ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤«¤ê¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
¡ù¤ï¤¡¦¤¢¤«¤ê¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯£±·î£²£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡£¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡£ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¡¦¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÊÌÉÜÂç»È¡Ê£²£°£±£¸Ç¯£³·î¡Á¡Ë¡£
¡ù¤Û¤·¤Ê¡¦¤ß¤µ¤¡¡£±£¹£¹£¶Ç¯£±£°·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥ß¥¹Åì¥¹¥Ý£²£°£²£±½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£ËÜ»æ¥³¥é¥à¡ÖÀ±ÆàÈþ¼Ó´õ¤Î¤ß¤µ¤Á¤§¡¼¤¯¡×Ï¢ºÜÃæ¡£