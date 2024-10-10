ジルスチュアートから「ヴァニラ ラスト」の限定コレクションが発売
ジルスチュアートは12月6日、今年最後の限定コレクションとして「ヴァニラ ラスト」の香りによるアイテムを発売します。
■官能的な香りの限定ミニフレグランスなどが登場
「ヴァニラ ラスト」は、“ピュア オリエンタル ヴァニラ”の香調。官能的でありながら透明感のある輝きを放つ香りが特徴とのことです。
アイテムには、レースのブラックリボンが付いた限定ミニフレグランス「ジルスチュアート ヴァニラ ラスト オード パルファン」が登場。
その他、レースのブラックリボンをワンポイントにあしらったパッケージデザインによる、ハンドクリームやシャンプー、ヘアマスク、ゴールデントパーズ色のクリスタルを施したキャップが特徴のリップバームも展開します。
■商品概要
商品名：ジルスチュアート ヴァニラ ラスト オード パルファン
容量：7.5mL
価格：2,530円
商品名：ジルスチュアート ヴァニラ ラスト ハンドクリーム
容量：74g
価格：3,300円
商品名：ジルスチュアート ヴァニラ ラスト シャンプー
容量：300mL
価格：3,080円
商品名：ジルスチュアート ヴァニラ ラスト ヘアマスク
容量：190g
価格：3,300円
商品名：ジルスチュアート ヴァニラ ラスト シマリング リップバーム
容量：7.9g
価格：2,860円
発売日：12月6日
（フォルサ）